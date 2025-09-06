Sortir (du 5 septembre au 11 octobre)

ÉVÉNEMENT

Les empreintes sacrées de Hàng Kênh

Tous les mercredis, samedis et dimanches à 19h30

Maison communale de Hàng Kênh

47, rue Nguyên Công Tru, quartier de Lê Chân, ville de Hai Phong (Nord)

Billetterie en ligne : https://dauthienghangkenh.com/vi

Le circuit nocturne “Dâu thiêng Hàng Kênh” (Les empreintes sacrées de Hàng Kênh) est une expérience unique alliant spiritualité, culture, histoire et art au sein du site national spécial de la maison communale de Hàng Kênh, un lieu de culte dédié à l'ancêtre fondateur Ngô Quyên. Dans cet espace sacré de plus de 300 ans, le programme combine harmonieusement arts traditionnels et technologies modernes pour recréer de manière vivante l'histoire, l'identité culturelle et l'esprit d'excellence à la fois littéraire et martiale des Vietnamiens.

Le clou du spectacle est le show de mapping 3D “La vague du Bach Dang - L'esprit héroïque de Ngô Quyên” projeté sur l'architecture de l'ancienne maison communale, recréant l'atmosphère retentissante du fleuve Bach Dang. Le programme offre aux visiteurs une expérience nocturne dans une maison communale ancienne, avec des formes d'art uniques telles que le spectacle de marionnettes sur l'eau, les chants de la maison communale, les rituels traditionnels et les activités interactives autour du folklore typique de Hai Phòng.

Tour de nuit au Temple de la Littérature

Tous les mercredis, samedis et dimanches à 18h30

Temple de la Littérature

58, rue Quôc Tu Giam, quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giam, Hanoï

Billets : Ticket Box

Le Temple de la Littérature ouvre ses portes à la tombée de la nuit pour une visite immersive exceptionnelle. Sous les jeux de lumière, le lieu emblématique de la tradition lettrée vietnamienne se révèle sous un nouveau jour. Ce “tour de nuit” met en valeur l’histoire millénaire du système éducatif vietnamien, dans une scénographie mêlant poésie et technologie.

Au programme : un voyage dans le temps à travers des espaces thématiques - des berceuses maternelles à la transmission du savoir par les lettrés. Grâce à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle, les visiteurs peuvent interagir avec la sage Cụ Rùa (Tortue sacrée) et poser des questions sur l’histoire du site. L’un des moments forts reste l’expérience d’apprentissage à l’ancienne, avec papier dó, pinceaux et encre. Le spectacle se clôt par une projection monumentale en 3D mapping : “L’essence de la voie lettrée” et “La pierre gravée de la renommée”, illuminant l’ensemble du site.

CONCERT

Zélie en tournée au Vietnam

Le 11 octobre à 20h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son,

quartier de Dông Da, Hanoï

Tarif : 250.000 de dôngs

Billet en vente à l’Institut français de Hanoï et Ticket Box

Le groupe Zélie, lauréat du FAIR 2024 et révélation musicale incontournable de l’année, s’apprête à conquérir le public vietnamien et cambodgien lors d’une tournée exceptionnelle de cinq concerts. Avec son premier album, un million de petits chocs, dévoilé le 1er mars 2024, Zélie propose une œuvre hybride et audacieuse, où s’entrelacent pop aérienne, influences urbaines, rock et rap. Ce disque, véritable journal intime, retranscrit avec une sincérité désarmante les émotions brutes d’une artiste de 22 ans, portée par une voix à la fois mélodieuse et profondément émotive. Le single Fou, un hymne pop envoûtant aux accents disco, témoigne de son talent unique pour créer des refrains instantanément accrocheurs. Sur scène, Zélie transcende ses compositions, captivant son public par des performances aussi intenses que sincères, qui ne laissent personne indifférent. Ce projet, riche d’authenticité et de sensibilité, incarne un univers musical unique qui mérite d’être découvert et célébré à l’échelle internationale.

EXPOSITION

Gom Show - Le son de la terre

Tous les jeudis et vendredis à 19h30

Théâtre du Foulard Rouge

36, rue Ly Thai Tô, quartier Hoàn Kiêm, Hanoï

Billets via Ticketbox

Après avoir résonné à Hanoï, le Gom Show revient en juillet à Saïgon - ville de lumière, de vent et de rythmes effrénés mais pleins de tendresse.

Si vous souhaitez écouter en silence le chant de la terre au cœur d’une ville saturée de sons… alors nous avons un rendez-vous. Un rendez-vous avec la musique, la mémoire et des émotions encore sans nom. À l’Opéra, là où chaque brique a absorbé le souffle du temps, le Gom Show viendra caresser doucement cette part de simplicité et d’authenticité en chacun de nous.

