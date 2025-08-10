Sortir (du 9 au 23 août)

ATELIER

La cuisine française (de 6 à 11 ans)

Le 9 août à 15h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscriptions du 04 au 08 août : mediatheque@ifv.vn

Aujourd’hui, nous allons partir à la découverte d’un trésor français… la gastronomie ! Pendant cet atelier, nous allons découvrir pourquoi les Français sont si fiers de leur cuisine. Pour rendre notre atelier encore plus savoureux, nous vous invitons à apporter un petit plat français que vous aimez ou connaissez (cela peut être un croissant, une crêpe, un morceau de baguette ou même un peu de fromage). Ensemble, nous organiserons un petit goûter à la française, rempli de découvertes et de bonnes choses à partager. Alors… prêts pour cette délicieuse aventure ?

La vie des insectes (de 6 à 11 ans)

Le 16 août à 10h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscriptions du 11 au 15 août : mediatheque@ifv.vn

Les insectes sont partout dans nos jardins ! Ils rampent, volent, bourdonnent… Mais les connaissons-nous vraiment ? Sont-ils utiles ou nuisibles ? Quel rôle jouent-ils dans l’équilibre de la nature ? Venez découvrir l’ensemble de la vie privée des insectes dans cet atelier.

Escape game junior : Qui veut assassiner Louis XIV ? (de 6 à 11 ans)

Le 23 août à 15h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscriptions du 18 au 22 août : mediatheque@ifv.vn

Accompagnés de Julien, vous venez de vous téléporter en l’an 1697, à Versailles. Alors que la fête bat son plein au château, vous savez grâce à une source sur place que le roi Louis XIV est sur le point d’être assassiné… Dans quelques instants, il sera trop tard !

Votre mission : vous introduire dans la galerie des Glaces pour y retrouver votre mystérieux informateur au milieu des convives et faire échouer la tentative d’assassinat.

ÉVÉNEMENT

Tour de nuit au Temple de la Littérature

Les 16 et 17 août à 18h30

Temple de la Littérature

58, rue Quôc Tu Giam, quartier de Van Miêu Quôc Tu Giam, Hanoï

Billets : Ticket Box

Le Temple de la Littérature ouvre ses portes à la tombée de la nuit pour une visite immersive exceptionnelle. Sous les jeux de lumière, le lieu emblématique de la tradition lettrée vietnamienne se révèle sous un nouveau jour. Ce “tour de nuit” met en valeur l’histoire millénaire du système éducatif vietnamien, dans une scénographie mêlant poésie et technologie.

Au programme : un voyage dans le temps à travers des espaces thématiques - des berceuses maternelles à la transmission du savoir par les lettrés. Grâce à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle, les visiteurs peuvent interagir avec la sage Cụ Rùa (Tortue sacrée) et poser des questions sur l’histoire du site. L’un des moments forts reste l’expérience d’apprentissage à l’ancienne, avec papier dó, pinceaux et encre. Le spectacle se clôt par une projection monumentale en 3D mapping : “L’essence de la voie lettrée” et “La pierre gravée de la renommée”, illuminant l’ensemble du site.

DT/CVN