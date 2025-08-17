Sortir (du 16 au 31 août)

CINÉMA

Belle et Sebastien - Nouvelle Génération

Le 16 août à 19h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï

Billet en vente à l’entrée et en ligne

Réalisateur : Nicolas Vanier

Acteurs : Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier

Dans un village reculé des Alpes, Sébastien, un petit garçon solitaire, apprivoise une chienne sauvage accusée à tort de s’en prendre aux troupeaux. Ensemble, ils vont vivre une grande aventure et déjouer les dangers de la Seconde Guerre mondiale.

Médecin de nuit

Le 18 août à 19h30

Polygon Musik, 1er étage, Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Billet en vente à l’entrée

Réalisateur : Elie Wajeman

Acteurs : Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

ATELIER

Le grand voyage des tortues marines (de 6 à 11 ans)

Le 30 août à 10h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription du 25 au 29 août : mediatheque@ifv.vn

Chaque année, les tortues marines entreprennent un voyage extraordinaire : elles traversent des milliers de kilomètres pour rejoindre la plage sacrée de leur naissance. Guidées par un instinct ancestral, elles affrontent vents, courants et dangers… tout cela pour offrir la vie. Mais aujourd’hui, leur chemin du retour est menacé. Plastiques et activités humaines mettent en péril ce miracle de la nature.

Les empreintes sacrées de Hàng Kênh

Les 20, 23, 24 27, 30 et 31 août à 19h30

Maison communale Hàng Kênh

47 rue Nguyên Công Tru, quartier Lê Chân, Hai Phong

Billet en ligne : https://dauthienghangkenh.com/vi

Le circuit nocturne “Dâu thiêng Hàng Kênh” (Les empreintes sacrées de Hàng Kênh) est une expérience unique alliant spiritualité, culture, histoire et art au sein du site national spécial de la maison communale de Hàng Kênh, un lieu de culte dédié à l'ancêtre fondateur Ngô Quyên. Dans cet espace sacré de plus de 300 ans, le programme combine harmonieusement arts traditionnels et technologies modernes pour recréer de manière vivante l'histoire, l'identité culturelle et l'esprit d'excellence à la fois littéraire et martiale des Vietnamiens.

Le clou du spectacle est le show de mapping 3D “La vague du Bach Dang - L'esprit héroïque de Ngô Quyên” projeté sur l'architecture de l'ancienne maison communale, recréant l'atmosphère retentissante du fleuve Bach Dang. Le programme offre aux visiteurs une expérience nocturne dans une maison communale ancienne, avec des formes d'art uniques telles que le spectacle de marionnettes sur l'eau, les chants de la maison communale, les rituels traditionnels et les activités interactives autour du folklore typique de Hai Phòng.

DT/CVN