Sortir (du 13 septembre au 11 octobre 2025)

ATELIER

Comment fait-on un dessin animé ? (de 6 à 11 ans)

Le 13 septembre à 10h30

La salle Lyon 1 de la médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscriptions du 8 au 12 septembre : mediatheque@ifv.vn

Aujourd’hui, nous allons voyager dans le monde magique des dessins animés. Vous en regardez souvent à la maison, mais savez-vous vraiment comment ils sont faits ? Venez nombreux à notre atelier pour découvrir les secrets de la création des dessins animés et partager un moment de jeu et de surprises !

Les sons de la nature (de 6 à 11 ans)

Le 20 septembre à 15h30

La salle Lyon 1 de la médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription du 15 au 19 septembre : mediatheque@ifv.vn

La nature n’est pas seulement pleine de couleurs, elle regorge aussi de sons fascinants. As-tu déjà écouté les sons de la nature ? Viens les découvrir avec nous à travers une expérience d’écoute et d’exploration sensorielle !

CINÉMA

Bal poussière

Le 15 septembre à 19h30

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Billet en vente à l’entrée

Réalisation : Henri Duparc

Acteurs : Tcheley Hanny, Bamba Bakary

Genre : comédie

Durée : 88 min

Dans le village d’Adiaké, en Côte-d’Ivoire, Demi-dieu est un riche paysan respecté et marié à cinq femmes.

Un jour, il s’éprend de la jeune Binta qu’il souhaite épouser. Il convoque toutes ses épouses et leur annonce qu’il réservera à chacune un jour de la semaine, et le dimanche à celle qui se sera distinguée.

Réticente, Binta finit par accepter l’union sous la pression de ses parents.

TABLE RONDE

Femmes inspirantes : explorer, entreprendre, transmettre

Le 23 septembre à 18h00

Pavillon - Ambassade de France

49, rue Ba Triêu, quartier de Cua Nam, Hanoï

Inscription obligatoire : https://forms.gle/E5KwJcLxTjsiUQbD7

Langues : Traduction simultanée (français, vietnamien)

Historiquement, les femmes ont été sous-représentées dans les sphères du pouvoir politique, scientifique et économique. Cependant, ces dernières décennies ont vu émerger des figures féminines influentes qui redéfinissent le leadership à l’échelle mondiale.

La table ronde met en exergue les figures féminines contemporaines, notamment celles qui ont brillé dans leur domaine : scientifique, politique, économique…

Un dialogue sur l’espace, les sciences, la recherche, le pouvoir, l’inspiration, la transmission, l’équilibre, et les ambitions des femmes d’aujourd’hui et de demain.

Différentes questions seront abordées durant le débat : La réussite des femmes va-t-elle avoir un impact positif sur les plus jeunes générations ? Cela va-t-il inspirer les filles à devenir “power girls” ?

Cela est-il compatible avec une vie de famille épanouie ? Quelle est l’influence exercée par les femmes de pouvoir sur le reste de la société : ont-elles le sentiment de constituer une source d’inspiration pour d’autres femmes, notamment celles qui n’ont pas la possibilité de mener des études supérieures ?

Claudie Haigneré, première Française dans l’espace, astronaute, scientifique et femme politique, sera à Hanoï pour un échange exceptionnel avec deux femmes vietnamiennes d’exception.

