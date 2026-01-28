Une autre "armada" se dirige vers l'Iran

>> La Maison Blanche affirme que Trump privilégie la diplomatie avec l'Iran

>> Les États-Unis exhortent leurs ressortissants à quitter immédiatement l'Iran

>> L'Iran prêt à un processus de paix dans le cadre du droit international

"Une nouvelle armada magnifique navigue actuellement magnifiquement vers l'Iran, nous verrons bien", a indiqué M. Trump lors d'un rassemblement dans l'État de l'Iowa, dans le Midwest des États-Unis. "J'espère qu'ils concluront un accord", a ajouté M. Trump. "Ils auraient dû le faire dès la première fois, ils auraient un pays". La veille, le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln avait été déployé au Moyen-Orient dans un contexte de tensions liées aux troubles en Iran, a confirmé le commandement central américain sur X. On ne sait pas encore clairement si M. Trump faisait référence dans ses propos au groupe aéronaval USS Abraham Lincoln ou à un autre.

Xinhua/VNA/CVN