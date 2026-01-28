icon search
Une autre "armada" se dirige vers l'Iran

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré le 27 janvier qu'une nouvelle "armada" de navires militaires américains se dirige vers l'Iran, exprimant son espoir de voir Téhéran accepter un accord.

"Une nouvelle armada magnifique navigue actuellement magnifiquement vers l'Iran, nous verrons bien", a indiqué M. Trump lors d'un rassemblement dans l'État de l'Iowa, dans le Midwest des États-Unis. "J'espère qu'ils concluront un accord", a ajouté M. Trump. "Ils auraient dû le faire dès la première fois, ils auraient un pays". La veille, le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln avait été déployé au Moyen-Orient dans un contexte de tensions liées aux troubles en Iran, a confirmé le commandement central américain sur X. On ne sait pas encore clairement si M. Trump faisait référence dans ses propos au groupe aéronaval USS Abraham Lincoln ou à un autre.

Xinhua/VNA/CVN

