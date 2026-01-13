Les États-Unis exhortent leurs ressortissants à quitter immédiatement l'Iran

L'administration Trump a mis à jour le 12 janvier une alerte de voyage exhortant les ressortissants américains à quitter immédiatement l'Iran en raison des troubles qui agitent ce pays du Moyen-Orient.

"Les ressortissants américains doivent s'attendre à des coupures d'Internet continues, prévoir d'autres moyens de communication, et si cela peut se faire en toute sécurité, d'envisager de quitter l'Iran par voie terrestre vers l'Arménie ou la Turquie", a déclaré l'ambassade virtuelle des États-Unis en Iran dans un communiqué.

Les personnes ayant la double nationalité américaine et iranienne doivent quitter l'Iran avec un passeport iranien, le gouvernement iranien ne reconnaissant pas la double nationalité, a ajouté l'ambassade. "Les ressortissants américains courent un risque important d'être interrogés, arrêtés et détenus en Iran."

Selon la même source, les compagnies aériennes continuent de limiter ou d'annuler leurs vols à destination et en provenance d'Iran, plusieurs d'entre elles ayant suspendu leurs services jusqu'au 9 janvier.

