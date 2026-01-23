Trump déclare que les États-Unis veulent un "accès total" au Groenland

"Ce que je veux dire, c'est que nous parlons des détails, nous sommes vraiment en train de les négocier, mais il s'agit dans l'ensemble d'un accès total. Il n'y a pas de fin, pas de limite de durée", a affirmé M. Trump au cours d'une interview. La veille, il a indiqué que les discussions avec le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Mark Rutte, avaient abouti au "cadre d'un futur accord" concernant le Groenland et la région arctique en général, et qu'il ne maintiendrait pas les droits de douane pour huit pays européens qui devaient entrer en vigueur le 1er février. En réponse, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré le 22 janvier que M. Rutte, n'avait pas mandat pour négocier au nom du Danemark ou du Groenland. Elle a également réaffirmé que l'avenir du Groenland devait être décidé par le Groenland, et que la souveraineté n'était pas négociable.

Xinhua/VNA/CVN