icon search
mask
Brefs / International
Trump déclare que les États-Unis veulent un "accès total" au Groenland

La Maison Blanche négocie un accord pour garantir un "accès total" des États-Unis au Groenland danois sans aucune limite de durée, a expliqué Donald Trump le 22 janvier à la chaîne américaine Fox Business.

>> Au Groenland, un aéroport international pour doper le tourisme sur une terre fragile

>> Le Groenland se dote d'un large gouvernement de coalition

>> Wall Street soulagée par la perspective d'un accord sur le Groenland

"Ce que je veux dire, c'est que nous parlons des détails, nous sommes vraiment en train de les négocier, mais il s'agit dans l'ensemble d'un accès total. Il n'y a pas de fin, pas de limite de durée", a affirmé M. Trump au cours d'une interview. La veille, il a indiqué que les discussions avec le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Mark Rutte, avaient abouti au "cadre d'un futur accord" concernant le Groenland et la région arctique en général, et qu'il ne maintiendrait pas les droits de douane pour huit pays européens qui devaient entrer en vigueur le 1er février. En réponse, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré le 22 janvier que M. Rutte, n'avait pas mandat pour négocier au nom du Danemark ou du Groenland. Elle a également réaffirmé que l'avenir du Groenland devait être décidé par le Groenland, et que la souveraineté n'était pas négociable.

Xinhua/VNA/CVN

#Etats-Unis #Groenland #Trump

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top