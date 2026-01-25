Ouverture des bureaux de vote pour la phase finale des élections générales au Myanmar

La phase finale des élections générales démocratiques multipartites a débuté dimanche 25 janvier au Myanmar, avec l'ouverture des bureaux de vote dans près de 60 villes, ont rapporté des médias. Le scrutin a commencé à six heures du matin, heure locale. Les élections générales se déroulent en trois phases: la première a eu lieu le 28 décembre de l'année dernière dans 102 villes, suivie de la deuxième phase le 11 janvier dans 100 villé.

À l'issue des première et deuxième phases du vote, les listes des représentants élus au Conseil Pyithu Hluttaw (Chambre basse), au Conseil Amyotha Hluttaw (Chambre haute), ainsi qu'aux Hluttaws des régions et des États (Parlements régionaux et des Etats), ont été publiées successivement. Environ 5.000 candidats issus de 57 partis politiques sont en lice pour les sièges des deux Chambres du Parlement ainsi que des Parlements des régions et des États. Ces élections permettront de désigner les membres élus du Parlement de l'Union (Pyithu Hluttaw et Amyotha Hluttaw) et des Parlements des États et des régions. Le nouveau Parlement de l'Union procédera ultérieurement à l'élection d'un nouveau président, chargé de former un nouveau gouvernement de l'Union. Les dernières élections générales au Myanmar s'étaient tenues en novembre 2020.

