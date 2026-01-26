icon search
mask
Brefs / International
États-Unis : un jet privé s'écrase dans un aéroport de l'État du Maine

Un jet d'affaires privé transportant huit personnes s'est écrasé le 25 janvier au soir lors de son décollage à l'aéroport de Bangor, dans l'État américain du Maine, sans qu'aucune victime ne soit signalée.

>> Trois morts dans le crash d'un avion de tourisme en France

>> Crash d'un avion militaire sur une école au Bangladesh : le bilan monte à 27 morts

>> Vingt militaires turcs tués dans le crash d'un avion en Géorgie

L'aéroport international de Bangor a indiqué dans un communiqué que les équipes d'urgence sont intervenues sur les lieux de l'accident vers 19h45, heure de l'Est (le 26 janvier à 00h45 GMT), et que l'aéroport a été temporairement fermé. Citant une source informée de l'accident, les médias locaux ont rapporté que le bilan des blessés restait inconnue. L'avion impliqué a été identifié comme étant un jet d'affaires Bombardier Challenger 650. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête. Il s'est produit alors qu'une importante tempête de neige était en train de balayer le Nord-Est des États-Unis, avec des températures bien en dessous de zéro, de faibles chutes de neige et une très mauvaise visibilité.

Xinhua/VNA/CVN

#États-Unis #aviation #crash #État du Maine

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top