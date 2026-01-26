États-Unis : un jet privé s'écrase dans un aéroport de l'État du Maine

L'aéroport international de Bangor a indiqué dans un communiqué que les équipes d'urgence sont intervenues sur les lieux de l'accident vers 19h45, heure de l'Est (le 26 janvier à 00h45 GMT), et que l'aéroport a été temporairement fermé. Citant une source informée de l'accident, les médias locaux ont rapporté que le bilan des blessés restait inconnue. L'avion impliqué a été identifié comme étant un jet d'affaires Bombardier Challenger 650. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête. Il s'est produit alors qu'une importante tempête de neige était en train de balayer le Nord-Est des États-Unis, avec des températures bien en dessous de zéro, de faibles chutes de neige et une très mauvaise visibilité.

Xinhua/VNA/CVN