Les EAU et la Russie discutent de leur relation bilatérale

Au cours de la rencontre, M. Dmitriev a transmis à son interlocuteur les salutations du président russe Vladimir Poutine, et a remercié les Émirats arabes unis d'avoir accueilli des pourparlers trilatéraux États-Unis - Russie - Ukraine visant à promouvoir le dialogue et la recherche de solutions diplomatiques à la crise ukrainienne. Les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, des investissements et du développement. Elles ont également échangé des vues sur plusieurs questions d'intérêt commun. La Russie et l'Ukraine ont eu un dialogue direct lors de ces pourparlers, qui se sont conclus le 24 janvier aux EAU. Aucun accord concret ni déclaration conjointe n'ont cependant été annoncés à l'issue de ces deux jours de réunion, auxquels les États-Unis ont également participé.

