Belgique : six blessés après une attaque au couteau à Anvers

Six personnes ont été blessées le 22 janvier au soir lors d'une attaque au couteau dans la ville belge d'Anvers, dont deux dans un état critique, ont rapporté les médias locaux.

>> Attaque au couteau à Hambourg : la suspecte atteinte de troubles mentaux

>> Attaque au couteau en France : l'auteur, "pas radicalisé", souffrait de "troubles psychiatriques"

>> Ce que l'on sait de l'attaque au couteau dans un train en Angleterre

L'incident s'est produit près de l'Opéra de la ville, où se déroulait une manifestation kurde rassemblant environ 50 personnes. Le rassemblement était initialement pacifique, mais une attaque au couteau a eu lieu vers 19h20 (18h20 GMT), a rapporté l'agence de presse Belga. Selon le porte-parole de la police d'Anvers, Wouter Bruyns, quatre suspects ont été arrêtés et toutes les personnes blessées ont été transportées à l'hôpital pour y être soignées. Le mobile de l'attaque reste incertain et une enquête approfondie est en cours.

Xinhua/VNA/CVN