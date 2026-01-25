Congo-présidentielle : la période de dépôt des candidatures fixée au 29 janvier au 12 février

Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a, dans arrêté rendu public le 24 janvier, fixé la date de dépôt de candidature à l'élection présidentielle de mars, ainsi que les dossiers à fournir par tout candidat.

"La période de dépôt des dossiers de déclaration de candidature à l'élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars 2026, s'ouvre le 29 janvier et est close le 12 février à minuit", précise le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, signataire du document. Selon ledit arrêté, tout candidat à l'élection présidentielle doit faire une déclaration de candidature légalisée, en quatre exemplaires. Le dossier doit comporter un certain nombre de documents exigés par la Cour constitutionnelle.

