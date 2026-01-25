Le Forum économique mondial sur l'Afrique devrait revenir en Afrique du Sud en 2027

>> La Centrafrique aux urnes, Touadéra sur la voie d'un troisième mandat

>> La Russie confirme son engagement à renforcer ses relations avec la Centrafrique

>> WEF Davos 2026 : le Vietnam affirme son engagement pour une prospérité durable

La ministre sud-africaine du Tourisme, Patricia de Lille, s'est félicitée de cette nouvelle et a remercié le WEF d'avoir choisi à nouveau le pays pour accueillir ce prestigieux rassemblement, selon la South African Broadcasting Corporation (SABC). "Nous sommes prêts, capables et disposés, et nous nous réjouissons de cette opportunité qui nous est offerte", a déclaré Mme de Lille. Elle a ajouté que le retour du forum représente un nouveau "vote de confiance" dans les infrastructures MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) de classe mondiale de l'Afrique du Sud. Chido Munyati, responsable Afrique et Global Leadership Fellow au WEF, a confirmé ce projet aux journalistes lors de la réunion annuelle du WEF qui vient de s'achever à Davos, en Suisse. Il a déclaré que le forum reprendra son sommet africain en Afrique du Sud en avril 2027. Le Forum économique mondial sur l'Afrique trouve son origine dans le Forum sur l'Afrique australe qui s'est tenu en octobre 1990 à Genève. À partir de 1993, le forum a commencé à se réunir sur le continent africain, Le Cap étant la première ville hôte. Le dernier sommet s'est tenu en septembre 2019 au Cap avant que l'événement ne soit suspendu en raison de la pandémie de COVID-19 et des changements stratégiques mondiaux.

Xinhua/VNA/CVN















