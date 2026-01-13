La Maison Blanche affirme que Trump privilégie la diplomatie avec l'Iran

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré le 12 janvier que la diplomatie demeure l'approche privilégiée par les États-Unis pour traiter avec l'Iran, tout en soulignant que l'administration Trump n'exclura pas des options militaires si nécessaire.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le président (Donald) Trump a toujours exprimé que la diplomatie était la première option", a déclaré Mme Leavitt sur Fox News. "Cependant, il n'hésite pas à recourir à la force létale et à la puissance de l'armée américaine s'il estime que cela est nécessaire", a-t-elle ajouté.

"Ce que le président Trump fera ensuite, lui seul le sait, donc le monde devra continuer d'attendre et de deviner, et nous le laisserons décider", a-t-elle ajouté, refusant d'évoquer d'éventuelles actions ou décisions politiques américaines concernant l'Iran.

Mme Leavitt a affirmé que les forces américaines avaient, l'an dernier, "totalement anéanti" le programme nucléaire iranien, qu'elle a qualifié de "principal levier" du pays du Moyen-Orient.

M. Trump a déclaré dimanche 11 janvier que son administration étudiait "des options très fermes", y compris une éventuelle action militaire contre l'Iran, affirmant que ce dernier "commençait" à franchir la ligne rouge des États-Unis.

Xinhua/VNA/CVN