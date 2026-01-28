Le Conseil de sécurité de l'ONU décide de mettre fin à la mission à Hodeïda

Hodeïda est une ville portuaire située sur la côte yéménite de la mer Rouge, dans l'Ouest du pays. La résolution 2813 décide de prolonger le mandat de la MINUAAH pour une dernière période de deux mois, jusqu'au 31 mars 2026, pendant laquelle la mission réduira ses opérations et sa présence physique tout en préparant le transfert de ses fonctions résiduelles au bureau de l'envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen. La résolution décide en outre qu'à compter du 1er avril 2026, la MINUAAH entamera un processus de liquidation. Elle demande également au secrétaire général de l'ONU, en consultation avec les parties yéménites, de préparer un plan de transition et de liquidation pour la mission. La résolution a été adoptée par 13 voix pour, la Chine et la Russie s'étant abstenues. Le Conseil de sécurité a créé la MINUAAH en 2019 afin de soutenir la mise en œuvre de l'accord sur la ville de Hodeïda et les ports de Hodeïda, Salif et Ras Issa, tel que défini dans l'accord de Stockholm entre le gouvernement yéménite et les Houthis.

Xinhua/VNA/CVN