Allemagne : cinq blessés par balle dans le centre de Berlin

Cinq personnes ont été blessées par balle le 25 janvier dans un appartement du centre de Berlin, a rapporté le média allemand BILD.

>> Attaque au couteau à Hambourg : la suspecte atteinte de troubles mentaux

>> Attaque au couteau en France : l'auteur, "pas radicalisé", souffrait de "troubles psychiatriques"

>> Ce que l'on sait de l'attaque au couteau dans un train en Angleterre

L'agence de presse allemande dpa a indiqué que l'incident s'était produit vers 17h00 heure locale dans le quartier berlinois de Tiergarten. BILD a précisé que cinq blessés, dont deux graves, avaient été découverts dans un appartement. La police aurait interpellé plusieurs suspects sur les lieux, et une enquête est en cours.

Xinhua/VNA/CVN