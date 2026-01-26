Allemagne : cinq blessés par balle dans le centre de Berlin

>> Attaque au couteau à Hambourg : la suspecte atteinte de troubles mentaux
>> Attaque au couteau en France : l'auteur, "pas radicalisé", souffrait de "troubles psychiatriques"
>> Ce que l'on sait de l'attaque au couteau dans un train en Angleterre
L'agence de presse allemande dpa a indiqué que l'incident s'était produit vers 17h00 heure locale dans le quartier berlinois de Tiergarten. BILD a précisé que cinq blessés, dont deux graves, avaient été découverts dans un appartement. La police aurait interpellé plusieurs suspects sur les lieux, et une enquête est en cours.
Xinhua/VNA/CVN