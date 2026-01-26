icon search
Allemagne : cinq blessés par balle dans le centre de Berlin

Cinq personnes ont été blessées par balle le 25 janvier dans un appartement du centre de Berlin, a rapporté le média allemand BILD.

L'agence de presse allemande dpa a indiqué que l'incident s'était produit vers 17h00 heure locale dans le quartier berlinois de Tiergarten. BILD a précisé que cinq blessés, dont deux graves, avaient été découverts dans un appartement. La police aurait interpellé plusieurs suspects sur les lieux, et une enquête est en cours.

Xinhua/VNA/CVN

