L'OTAN déclare avoir prévu des exercices militaires dans l'Arctique

Soulignant le fait que l'Arctique est une région d'importance stratégique pour l'OTAN, Giuseppe Cavo Dragone, président du Comité militaire de l'OTAN, a expliqué aux journalistes lors d'un point de presse conjoint que l'OTAN avait prévu des exercices militaires et des activités d'entraînement pour les mois à venir. Alexus Grynkewich, commandant suprême des forces alliées en Europe, a indiqué lors du point de presse que l'alliance était prête à planifier une mission pour protéger l'Arctique si on le lui demandait. "Nous n'avons reçu aucune directive politique concernant un déploiement", a répondu M. Grynkewich en réponse à la question d'un journaliste sur les détails d'un éventuel déploiement dans la région arctique. "Nous réfléchissons à la façon dont nous nous organiserions pour cela. Aucune planification n'a commencé pour l'instant, mais nous sommes prêts", a-t-il affirmé.

Xinhua/VNA/CVN