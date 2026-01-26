Naufrage d'un bateau en Méditerranée : 50 personnes portées disparues après le

Le seul survivant a été secouru par un navire marchand et transporté vers un hôpital à Malte pour y être soigné. Selon le survivant, le bateau avait quitté la Libye le 22 janvier et a chaviré le lendemain. Il s'est accroché aux débris du bateau, parvenant ainsi à se maintenir à la surface avant d'être secouru. Après l'accident, des opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées, mais 50 personnes sont toujours portées disparues. Les données de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) montrent que 14 personnes ont disparu ou ont été retrouvées mortes en Méditerranée depuis le début de l'année. Le nombre de morts et de disparitions a atteint 1.873 le long de cette route en 2024.

Xinhua/VNA/CVN