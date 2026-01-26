icon search
mask
Brefs / International
Naufrage d'un bateau en Méditerranée : 50 personnes portées disparues après le 

Un bateau transportant 51 migrants a récemment chaviré en Méditerranée. Une personne a été retrouvée vivante et 50 autres sont toujours portées disparues, selon les médias locaux.

>> Indonésie : une famille espagnole portée disparue après le naufrage d'un bateau de tourisme

>> Les secours retrouvent le corps d'un touriste espagnol après un naufrage en Indonésie

>> Philippines : au moins 18 morts et 24 disparus dans le naufrage d'un ferry

Le seul survivant a été secouru par un navire marchand et transporté vers un hôpital à Malte pour y être soigné. Selon le survivant, le bateau avait quitté la Libye le 22 janvier et a chaviré le lendemain. Il s'est accroché aux débris du bateau, parvenant ainsi à se maintenir à la surface avant d'être secouru. Après l'accident, des opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées, mais 50 personnes sont toujours portées disparues. Les données de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) montrent que 14 personnes ont disparu ou ont été retrouvées mortes en Méditerranée depuis le début de l'année. Le nombre de morts et de disparitions a atteint 1.873 le long de cette route en 2024.

Xinhua/VNA/CVN

#Méditerranée #naufrage #bateau #Malte #bilan

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top