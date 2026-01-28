L'Iran prêt à un processus de paix dans le cadre du droit international

Massoud Pezeshkian, le président iranien, a exprimé le 27 janvier la volonté de l'Iran d'accueillir tout processus menant à la paix et à la prévention des conflits " dans le cadre du droit international tout en sauvegardant pleinement les droits du pays et de son peuple" .

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué du bureau du président iranien, il a fait ces remarques lors d'un appel téléphonique avec Mohammed ben Salmane Al Saoud, le prince héritier et Premier ministre saoudien, au cours duquel les deux parties ont souligné la nécessité d'assurer la paix et la sécurité en Asie occidentale.

Accusant Washington de perturber les engagements diplomatiques passés de l'Iran avec l'Europe et qualifiant l'approche américaine du dialogue de "nous disons et vous faites", M. Pezeshkian a noté que les menaces et les actions américaines contre l'Iran visaient à compromettre la sécurité régionale.

Il a également appelé à la coopération collective entre les pays musulmans pour assurer la sécurité, la stabilité et le développement dans la région.

De son côté, le prince héritier a déclaré que l'Arabie saoudite rejettait comme "inacceptable" toute agression, menace ou escalade des tensions contre l'Iran, indique le communiqué.

Il a exprimé la volonté de son pays de coopérer avec Téhéran et d'autres États de la région pour garantir une paix et une sécurité durables.

Parallèlement, Mohammad Akbarzadeh, le commandant adjoint de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique, a annoncé le 27 janvier que des avertissements ont été émis à destination des voisins de l'Iran contre toute utilisation de leur espace aérien, de leur territoire ou de leurs eaux territoriales pour toute attaque contre le pays.

Xinhua/VNA/CVN