Un vote de confiance pour l’avenir du Vietnam

Plus qu’une simple procédure, le scrutin pour élire les députés de l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux (mandat 2026-2031) incarne la confiance et la souveraineté citoyenne. Des millions d’électeurs ont ainsi exercé leur responsabilité en choisissant leurs futurs représentants.

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Le 15 mars 2026 a marqué un tournant majeur dans la vie politique vietnamienne. Ce jour-là, des millions d’électeurs ont participé activement au processus électoral, affirmant leur rôle dans le choix des représentants nationaux et locaux pour la période 2026-2031.

Au-delà de son importance institutionnelle, cet événement s’est inscrit dans un moment historique particulier : il s’est tenu après le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam et le 80ᵉ anniversaire des premières élections générales de 1946.

Le scrutin s’est déroulé dans un contexte de réformes administratives importantes, marqué par la rationalisation de l’appareil d’État, la fusion de certaines unités administratives et l’entrée en vigueur du modèle de gouvernance locale à deux niveaux. Dans ce cadre renouvelé, cet événement politique majeur constitue une étape concrète dans la mise en œuvre des résolutions du Parti, étroitement liée au travail sur les cadres et impliquant la responsabilité de l’ensemble des échelons et des secteurs. Il offre aux électeurs l’occasion d’exercer pleinement leur souveraineté citoyenne en choisissant des représentants dignes de confiance pour siéger à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le nouveau mandat.

Une mobilisation citoyenne record

Dès l’ouverture des bureaux de vote à 07h00 du matin, l’atmosphère de la journée s’est révélée à la fois solennelle et festive. Dans l’ensemble du pays, plus de 72.000 bureaux de vote ont accueilli les citoyens venus accomplir leur devoir civique. Les rues des villes et villages étaient décorées de drapeaux et de banderoles, témoignant de l’importance accordée à ce moment politique majeur.

Selon les données actualisées le 15 mars à 23h00, le pays comptait 76.436.561 électeurs inscrits. Le taux de participation atteignait 99,68%, un chiffre particulièrement élevé qui reflète le sens civique de la population. Ce taux de participation constitue l’un des indicateurs les plus significatifs de l’engagement politique des citoyens et de leur confiance dans le système représentatif.

La participation active des plus hauts dirigeants du pays a également marqué cette journée. Dès les premières heures du matin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a voté dans un bureau électoral du quartier Ba Dinh à Hanoï. Le président de la République, Luong Cuong, a accompli son devoir civique dans le quartier de Hoàn Kiêm, également dans la capitale. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a voté dans le quartier de Tây Hô, tandis que le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, participait à la cérémonie d’ouverture et au vote dans un bureau situé dans la commune de Hoc Môn, à Hô Chi Minh-Ville.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a déclaré à la presse que cette journée-là était “une grande fête nationale”, exprimant le droit et la souveraineté des habitants, qui ont choisi par leur vote des personnes dignes de confiance pour assumer les responsabilités du pays et conduire le Vietnam vers un développement rapide et durable, tout en préservant sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Au-delà des chiffres et des procédures, la journée électorale a également été marquée par de nombreuses scènes profondément humaines qui dans, les régions les plus reculées du pays comme dans les grandes villes, ont illustré de manière concrète le civisme et la solidarité sociale qui accompagnent la pratique démocratique au Vietnam.

Dans la commune frontalière de Sin Thâu, province de Diên Biên (Nord), les jeunes soldats de la brigade 543 de la IIᵉ Région militaire ont vécu un moment particulièrement émouvant. Pour Tân Xoang Pao, un soldat de cette brigade, il s’agissait de la première fois que lui et ses frères d’arme tenaient un bulletin de vote entre les mains. Au pied du drapeau national, dans ce point frontalier symbolique d’A Pa Chai, les soldats ont accompli leur devoir civique avec fierté, transformant cet instant en un souvenir marquant de leur vie militaire.

Dans d’autres localités, comme la ville de Dà Nang (Centre), la dimension humaine de la journée s’est également manifestée à travers l’organisation d’urnes mobiles. Afin de garantir que chaque citoyen puisse exercer son droit constitutionnel, les autorités électorales ont acheminé des urnes supplémentaires jusqu’au domicile de personnes âgées, de citoyens à mobilité réduite ou encore dans les établissements hospitaliers.

Au Vietnam, les élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires dépassent le cadre d’une simple procédure juridique périodique pour devenir une activité politico-sociale dotée d’une profondeur culturelle particulière.

De 1946 à 2026 : une continuité réaffirmée

Dans son essence, le bulletin de vote n’est qu’un petit morceau de papier. Sur le plan politique, il représente un acte fondamental : le transfert de la confiance et de l’autorité du peuple vers les institutions de l’État. Dans l’espace du bureau de vote, chaque citoyen exerce ce pouvoir dans une égalité absolue.

Qu’il soit cadre administratif, ouvrier, agriculteur, intellectuel, militaire ou travailleur indépendant, chaque électeur dispose d’un bulletin doté de la même valeur juridique. Cette égalité dans l’acte électoral incarne le principe fondamental de l’État vietnamien : un État du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Selon le Prof.associé - Docteur Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de la société de l’Assemblée nationale, la culture électorale se reflète d’abord dans la manière dont les citoyens considèrent leur bulletin de vote, à savoir comme un acte de confiance envers l’avenir du pays et non comme une simple formalité administrative.

Pour lui, “la maturité d’une démocratie ne se mesure pas uniquement au droit de voter, mais aussi à la qualité du choix exprimé par les électeurs”. Lorsque les citoyens s’informent, examinent les programmes d’action et évaluent les qualités des candidats, le vote devient un acte politique réfléchi et responsable.

Dans de nombreuses localités, les électeurs ont ainsi pris le temps d’étudier les biographies des candidats, de suivre leurs engagements et d’assister aux rencontres avec les citoyens avant de faire leur choix.

Depuis la première élection générale de 1946, le Vietnam a organisé quinze élections de l’Assemblée nationale. Chacune d’elles correspond à une étape particulière de l’histoire nationale : la lutte pour l’indépendance, la réunification du pays,

la reconstruction nationale, puis la période du Dôi moi (Renouveau) et de l’intégration internationale. Au fil de ces huit décennies, le bulletin de vote s’est imposé comme un symbole durable de la confiance populaire, de la solidarité nationale et de la volonté collective de construire l’avenir du pays.

Échos et regards internationaux

La réussite de cette élection a suscité l’attention de nombreux observateurs internationaux et partenaires diplomatiques du Vietnam. Plusieurs représentants étrangers ont exprimé leur confiance dans le rôle que jouera la nouvelle Assemblée nationale dans la poursuite du développement du pays.

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a souligné l’importance des institutions élues dans la supervision des politiques publiques et la promotion des objectifs de développement national. D’après elle, l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et les Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 continueront à représenter les aspirations de la population et à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des programmes de développement.

L’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a exprimé l’espoir que la nouvelle Assemblée nationale jouerait un rôle central dans la mise en œuvre des “trois percées stratégiques” définies par le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, à savoir l’amélioration du cadre législatif, le développement de ressources humaines de haute qualité et la modernisation des infrastructures nationales.

De son côté, l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a notamment évoqué les négociations en cours concernant l’accord de libre-échange entre le Vietnam et les quatre pays de l’Association européenne de libre-échange - Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein. Dans ce processus, le soutien du Parlement vietnamien demeure essentiel pour sa ratification et sa mise en œuvre.

Au Vietnam, une élection réussie ne marque pas un aboutissement mais l’ouverture d’un nouveau cycle politique. Comme le souligne le Prof.associé - Docteur Bùi Hoài Son, “chaque élection réussie n’est pas un point final, mais le point de départ d’une législature d’action”. En déposant leur bulletin dans l’urne, les citoyens ne se contentent pas d’exercer un droit constitutionnel: ils contribuent à transformer la volonté populaire en pouvoir d’État et à renforcer la confiance collective dans l’avenir du pays.

Dan Thanh/CVN