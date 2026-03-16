Élections législatives : publication des résultats prévue le 22 mars

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|Des électeurs du bureau de vote n°5 de la commune d’O Diên (Hanoï) consultent la liste des candidats aux élections des députés de la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.
|Photo : VNA/CVN
Les 34 provinces et villes du pays ont toutes enregistré un taux de participation supérieur à 99%, dont quatre localités - Lào Cai, Huê, Tuyên Quang et Vinh Long - atteignant 99,99%.
Aucune circonscription électorale n’a dû organiser un nouveau scrutin et aucune localité n’a enregistré un taux de participation inférieur à 50%.
Cette élection a également été marquée par la participation de nombreux électeurs très âgés. L’électeur le plus âgé est Hoàng Thi Tong, 119 ans, de l’ethnie H'mông, résidant dans la province de Cao Bang. Dans la province de Lào Cai, on compte 173 électeurs âgés de 100 ans ou plus.
La Loi sur l’élection des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires prévoit que le dépouillement des bulletins doit être achevé dans un délai maximal de 24 heures après la clôture du scrutin dans chaque zone de vote.
Les résultats préliminaires sont ensuite annoncés sur place, comprenant notamment le nombre de bulletins distribués et recueillis, le nombre de bulletins valides et invalides, ainsi que le nombre et le pourcentage de voix obtenues par chaque candidat.
Le rapport officiel sur les résultats des élections est établi après la consolidation et la vérification des données, comprenant la liste des candidats élus, le nombre de suffrages valides, le nombre de voix obtenues par chaque élu et le pourcentage correspondant.
|Les résultats officiels du scrutin devraient être examinés et annoncés par le Conseil électoral national le 22 mars, après la consolidation et la vérification des données transmises par les localités.
|Photo : VNA/CVN
Après le scrutin, le Conseil électoral national se réunit pour confirmer les résultats des élections et valider le statut des élus. Conformément à la réglementation, les résultats définitifs et la liste des députés élus doivent être publiés au plus tard dix jours après le scrutin, soit avant le 25 mars 2026.
Selon le président de l’Assemblée nationale et président du Conseil électoral national, Trân Thanh Mân, les localités procèdent actuellement à la compilation et à la vérification des données afin de les soumettre au Conseil électoral national. Celui-ci devrait se réunir le 22 mars pour examiner et annoncer officiellement les résultats du scrutin.
VNA/CVN