Élections législatives et locales : la nation appelée aux urnes

Le 15 mars 2026, les électeurs vietnamiens éliront leurs représentants à la XVI e législature de l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires (2026-2031). Cet événement incarne l’exercice du droit démocratique et la vitalité d’un État socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Photo : VNA/CVN

Les préparatifs pour les élections des députés à la XVIe législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 ont franchi de nombreuses étapes juridiques importantes.

Le 14 février, le Conseil électoral national a publié la résolution N°151, annonçant la liste officielle des 864 candidats à la XVIe législature de l’Assemblée nationale, répartis dans 182 circonscriptions à travers le pays pour l’élection de 500 députés. Parmi eux, 217 ont été désignés par les instances centrales, 647 par les localités, dont quatre candidats auto-désignés, garantissant ainsi le respect des exigences en matière de structure et de nombre de candidats suffisant.

Les listes officielles ont été affichées dans les bureaux de vote. La campagne électorale débute dès la publication de ces listes et se termine 24 heures avant le scrutin. Au moins 10 jours avant le vote (5 mars), les instances électorales examineront et régleront les plaintes concernant les candidats. Au plus tard 5 jours avant (10 mars), les organismes d’inscription électorale traiteront les réclamations sur les listes des électeurs.

À l’échelle nationale, plus de 73.457.250 électeurs sont inscrits pour voter dans 72.195 bureaux de vote. Les listes électorales ont été affichées publiquement au niveau des comités populaires communaux, dans les zones résidentielles et dans les bureaux de vote, conformément aux dispositions légales.

Photo : VNA/CVN

Le 26 février, lors de la conférence nationale consacrée au déploiement des travaux électoraux relatifs aux élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, la vice-présidente de l’AN, Nguyên Thi Thanh, a précisé : “Ce scrutin se distingue par plusieurs innovations majeures, telles que la tenue dans le contexte d’application du modèle d’administration locale à deux niveaux, et l’intégration accrue des technologies de l’information et de la transformation numérique”.

Rappelant le 25 juin 2025, date à laquelle l’Assemblée nationale a adopté la résolution N° 211 portant création du Conseil électoral national (CEN), elle a indiqué que 246 jours s’étaient écoulés et qu’un volume de travail très important avait été déployé pendant cette période.

À seulement 10 jours de l’échéance électorale, Nguyên Thi Thanh a insisté sur le caractère décisif de la phase finale, appelant à une concentration maximale, à une mise en œuvre rigoureuse et à une coordination étroite entre les différents niveaux, afin d’assurer le bon déroulement et le succès d’un scrutin mobilisant plus d’un million de cadres et de fonctionnaires, du niveau central au niveau local.

Afin de garantir l’exercice plein et entier de leurs droits civiques, notamment pour les personnels déployés en mer sur le long terme, le Comité électoral de Hô Chi Minh-Ville a mis en place quatre zones de vote anticipé réparties dans les quartiers de Tam Thang, Phuoc Thang et la commune de Long Son.

Photo : VNA/CVN

La majorité de ces bureaux de vote sont restés ouverts de 07h00 à 19h00 le 26 février. Seul le bureau de l’aéroport de Vung Tàu reste opérationnel jusqu’au 14 mars, permettant aux employés de Vietsovpetro et de ses sous-traitants de voter avant leur embarquement vers les plateformes offshores. Le dépouillement des urnes n’interviendra qu’après la clôture officielle du scrutin national, conformément à la réglementation.

Cette organisation exceptionnelle concerne spécifiquement les membres de la Marine, de la Garde côtière, de la Surveillance des ressources halieutiques, les miliciens et le personnel pétrolier de Hô Chi Minh-Ville, dont les missions prolongées en mer les empêchent d’être présentsle jour J.

Dans la province de Nghê An, le Conseil électoral national a publié un document autorisant l’organisation du vote anticipé dans certaines zones montagneuses, isolées et frontalières afin de garantir le droit de vote et de tenir compte des réalités locales. Plus précisément, ce conseil a approuvé à l’unanimité l’ouverture du vote anticipé dans 55 bureaux de vote répartis dans 31 unités électorales de 12 communes, deux jours avant le jour du scrutin national. Cette période de vote anticipé est fixée au 13 mars 2026. Les localités concernées sont des communes montagneuses et frontalières caractérisées par des difficultés d’accès, une vaste superficie et une population dispersée.

La zone économique spéciale de Bach Long Vi, située au nord de la ville de Hai Phong, à environ 120 milles nautiques du continent, où les déplacements sont difficiles et fortement dépendants des conditions météorologiques et des moyens de transport, a également été autorisée par le CEN à organiser un scrutin le 14 mars, soit un jour avant la date des élections nationales.

Photo : VNA/CVN

L’autorisation du vote anticipé vise à faciliter l’exercice des droits et devoirs civiques des électeurs des zones particulièrement défavorisées, tout en garantissant que les élections des députés de la XVIe législature et des représentants aux Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 soient démocratiques, légales, sûres et véritablement une fête pour toute la nation.

Dans toutes les provinces et villes du pays, les préparatifs sont mis en œuvre de manière coordonnée et dans le respect de la loi, garantissant ainsi le bon déroulement et la qualité du scrutin.

Le 21 mai 2025, la XVe législature a adopté une résolution visant à raccourcir son mandat et celui des Conseils populaires (2021-2026), fixant au 15 mars 2026 les élections pour la XVIe législature et les Conseils populaires pour le mandat suivant de cinq ans.

Ce scrutin est prévu plus de deux mois plus tôt que d’habitude et intègrent d’importantes nouveautés suite aux amendements apportés à la loi relative à l’élection des députés à l’AN et aux Conseils populaires.

La loi amendée s’aligne sur le modèle d’administration locale à deux niveaux et rationalise les processus. Les comités populaires communaux définissent désormais les bureaux de vote, en informant les instances provinciales qui peuvent procéder à des ajustements si nécessaires. Ces mesures simplifient les démarches tout en précisant la répartition des compétences.

Changement majeur : un calendrier électoral resserré. L’intervalle entre la fin des candidatures et le scrutin est réduit de 70 à 42 jours. Les étapes de consultations, de publication des listes et le règlement des réclamations ont été pareillement écourtées pour assurer cohérence et efficacité du processus.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, également président du Conseil électoral national, a présidé le 26 février une conférence nationale en ligne depuis l’AN, reliée à 34 sites provinciaux et 3.321 sites communaux à travers le pays. Il a insisté sur la nécessité d’organiser le vote et le dépouillement des bulletins de manière rigoureuse et objective, avec annonce des résultats électoraux au plus tard le 25 mars, conformément aux délais légaux.

Il a salué les préparatifs électoraux menés avec diligence, méthode et rigueur, le Conseil électoral national travaillant sans relâche, y compris les jours fériés et de nuit. Il a notamment félicité la publication rapide et réglementaire de la résolution N°151, le 14 février, annonçant la liste officielle des 864 candidats à la XVIe législature, répartis dans 182 circonscriptions.

Les tâches essentielles ont été réalisées de manière synchronisée, souvent en avance sur le calendrier prévu, notamment l’établissement et la publication des listes électorales, les préparatifs logistiques et les plans d’urgence pour les zones spécifiques telles que les centres urbains densément peuplés, les zones industrielles, les universités, les hôpitaux, les ports, les régions fluviales et les zones à forte concentration de résidents temporaires.

Le président de l’AN a toutefois souligné les défis persistants, notamment les difficultés liées à la restructuration des unités administratives, au modèle d’administration locale à deux niveaux, à l’instabilité ponctuelle des systèmes informatiques, à la faible couverture des zones à forte concentration de minorités ethniques et des travailleurs postés, ainsi qu’aux retards ou aux doublons dans les rapports de certaines localités.

Photo : VNA/CVN

S’appuyant sur l’expérience des élections de 2021, il a mis en avant cinq enseignements clés : mobiliser la solidarité nationale et le consensus public ; garantir le leadership du Parti et la coordination interministérielle ; renforcer une communication ciblée, diversifiée et transparente ; appliquer rigoureusement les procédures relatives aux affaires du personnel ; et appréhender proactivement les réalités du terrain tout en assurant la sécurité et une supervision efficace.

Tout en reconnaissant que les préparatifs sont globalement solides, le président de l’AN a mis en garde contre tout relâchement. Il a exhorté tous les niveaux à suivre scrupuleusement les directives et conclusions du Parti concernant les élections, ainsi que les plans et les orientations du CEN.

Soulignant l’importance du scrutin comme événement politique majeur pour le pays, le législateur suprême a cité le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui a déclaré que son succès jetterait les bases d’une consolidation de l’appareil d’État pour le nouveau mandat et d’une mise en œuvre effective de la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Thuy Hà/CVN