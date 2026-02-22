Cà Mau : la terre à l’extrême Sud de la Patrie accueille la Nouvelle Année avec confiance

À l’aube de 2026, les habitants de Cà Mau nourrissent de grandes attentes et expriment leur confiance : grâce à l’attention de l’État et à l’esprit de solidarité, la province continuera de se transformer et de progresser vigoureusement au cours de la Nouvelle Année.

À l’entrée de l’année 2026, forte de son potentiel et des avantages issus de la réorganisation, la province de Cà Mau, située à l’extrême Sud du pays, suscite de nombreuses attentes quant à une percée décisive, avec l’ambition de devenir un pôle de croissance du Delta du Mékong.

L’année 2025 s’est achevée avec de nombreuses réalisations marquantes pour la province de Cà Mau. Il s’agit de la dernière année de mise en œuvre du Plan de développement socio-économique pour la période 2021-2025, tout en étant une année consacrée à l’application de grandes orientations stratégiques du Parti communiste du Vietnam et de l’État, notamment la réorganisation de l’appareil administratif et la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Dans ce contexte, la province de Cà Mau a enregistré des résultats importants et relativement globaux dans divers domaines. Son taux de croissance économique a atteint environ 8% ; l’investissement social total a dépassé 72.000 milliards de dôngs, en hausse de plus de 23% par rapport à la même période ; les recettes budgétaires ont atteint près de 12.200 milliards de dôngs, dépassant d’environ 18% les prévisions ; les politiques de sécurité sociale ont été mises en œuvre efficacement, notamment le programme d’élimination des logements précaires et délabrés, mené avec détermination, offrant un habitat solide à des milliers de ménages défavorisés.

Au début de l’année 2026, les habitants de Cà Mau nourrissent de grandes attentes quant au développement de leur province. Des pêcheurs en mer aux ouvriers sur les chantiers, en passant par les agriculteurs des zones rurales, tous expriment leur confiance : grâce à l’attention de l’État et à l’esprit de solidarité, Cà Mau continuera de se transformer et de progresser vigoureusement au cours de la nouvelle année.

Moderniser les infrastructures

À Cà Mau, le projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de Cà Mau, d’un investissement total de près de 2.400 milliards de dôngs, constitue un ouvrage clé appelé à impulser un nouvel élan pour l’extrême Sud du pays. À ce jour, grâce aux efforts du maître d’ouvrage et des unités de construction, l’avancement des travaux est conforme, voire supérieur, au calendrier prévu.

À l’occasion du Têt du Cheval 2026, sur le chantier du projet d’extension et de rénovation de l’aéroport de Cà Mau, l’ambiance de travail est intense et soutenue. Le bruit des perceuses, des grues et l’activité des ouvriers créent un rythme effréné, sans relâche, en ces derniers jours de l’année.

Pham Cao Cuong, commandant adjoint technique de la Brigade 470 (Société générale de construction Truong Son), s’est déclaré très enthousiaste, affirmant que l’achèvement du projet contribuera à renforcer la connectivité de la pointe de Cà Mau, lui permettant de s’ouvrir davantage et de se relier plus étroitement aux autres localités du pays.

Au port de Gành Hào, à l’occasion du Têt, les sorties en mer chargées de poissons et de fruits de mer, accostent en abondance, apportant avec elles une atmosphère de fête plus chaleureuse et prospère pour les pêcheurs.

Attaché au métier de la mer depuis sa jeunesse, Dang Quôc Thùy, pêcheur au port de Gành Hào, dans la province de Cà Mau, estime que, ces dernières années, les pêcheurs de Cà Mau en général et ceux de Gành Hào en particulier ont toujours fait preuve d’efforts soutenus, coopérant activement avec les autorités à tous les niveaux pour faire lever le “carton jaune” de la Commission européenne concernant la pêche INN et restant déterminés à prendre le large et à poursuivre leurs activités en mer.

Dang Quôc Thùy a partagé : “En 2026, si le carton jaune est levé, les habitants seront très heureux, car cela récompensera les efforts inlassables de chacun et de l’ensemble des pêcheurs de la région. À ce moment-là, les produits de la mer destinés à l’exportation bénéficieront de meilleurs prix, générant des profits plus élevés, ce qui permettra aux pêcheurs d’assurer des revenus stables, de continuer à vivre de la mer et de s’enrichir grâce à celle-ci.”

Des zones côtières jusqu’à la région riz-crevette de Phuoc Long, les agriculteurs accueillent la Nouvelle Année avec joie et enthousiasme. Grâce à une saison agricole favorable, tant en termes de rendement que de prix de vente, les paysans s’activent à préparer leurs maisons et leurs achats pour célébrer un Têt plus prospère et réjouissant.

Photo : Chanh Da/VNA/CVN

Quang Trong Toàn, du hameau de Long Hai, commune de Phước Long, province de Cà Mau, a indiqué que sa famille avait cultivé plus de 3 hectares de riz ST cette saison, ce qui leur permet de célébrer le Têt dans de meilleures conditions que les années précédentes, grâce à de bonnes récoltes et à des prix avantageux. Il souhaite également que, dans les temps à venir, les autorités continuent d’investir dans les ouvrages de lutte contre l’intrusion saline et dans les systèmes d’irrigation afin de faciliter davantage l’intensification de la production agricole.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Hô Hai, a souligné que l’année 2025 revêt une signification particulière. Après la fusion administrative, non seulement un nouvel espace de développement s’est ouvert, mais le modèle d’administration locale à deux niveaux a rapidement fonctionné de manière stable ; parallèlement, le travail de construction du Parti a été renforcé et la grande union nationale a continué d’être consolidée.

Dans l’orientation de développement, les secteurs économiques clés de la province, tels que l’aquaculture et les énergies renouvelables, ont maintenu leur stabilité, tandis que l’investissement massif dans les infrastructures de transport stratégiques a contribué à stimuler l’économie maritime et la logistique.

Ouvrages stratégiques

De nombreux ouvrages stratégiques, tels que l’autoroute Cân Tho - Cà Mau, l’autoroute Cà Mau - Dât Mui, le projet d’extension de l’aéroport de Cà Mau et le port polyvalent à double usage de Hòn Khoai, prennent progressivement forme, redéfinissant un nouvel espace de développement pour la localité.

En particulier, l’achèvement des procédures et l’accélération des projets de transport de connexion, des zones économiques côtières et surtout des énergies renouvelables (éolien et solaire) ont ouvert de nouvelles perspectives de développement, rapprochant Cà Mau de son objectif de devenir un centre régional d’énergie propre.

Parallèlement, la transformation numérique et les politiques de sécurité sociale sont mises en œuvre de manière synchronisée, dans le but de construire une administration au service des citoyens et d’améliorer durablement le niveau de vie de la population.

En entrant dans l’année 2026 - première année de mise en œuvre de la Résolution du Ier Congrès du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030 ainsi que de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti - la province de Cà Mau s’engage dans une nouvelle phase de développement, portée par des aspirations plus grandes, une vision plus lointaine et des exigences plus élevées.

Afin de concrétiser cette vision, Cà Mau poursuit le renouvellement de sa pensée stratégique, le renforcement de ses capacités de leadership, ainsi que la valorisation de ses atouts dans l’économie maritime, les énergies propres, la transformation numérique et le développement des infrastructures, avec pour objectif une croissance rapide et durable.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti a souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière synchronisée les missions suivantes : faire du développement socio-économique le centre, de la construction du Parti l’élément clé, de la culture le fondement spirituel, et de la défense et de la sécurité des tâches essentielles.

La province est notamment résolue à suivre de près les orientations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm : “Cà Mau doit devenir la proue du navire vietnamien s’élançant vers le grand large.”

Face aux nouvelles opportunités et perspectives, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Cà Mau, Nguyên Hô Hải, a affirmé la détermination du Comité du Parti, des autorités, de la population et de la communauté des entreprises de la province à promouvoir la tradition de solidarité, à renforcer l’innovation et la créativité, à mobiliser et à utiliser efficacement les ressources sociales afin de mettre rapidement en œuvre les orientations et résolutions dans la vie quotidienne, créant ainsi des changements tangibles dès la première année du nouveau mandat, pour faire de Cà Mau une province au développement rapide, durable, prospère et civilisée.

Chanh Da/CVN