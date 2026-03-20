Delta du Mékong : s’adapter de manière proactive au changement climatique

Le Delta du Mékong, principal grenier à riz du pays, est confronté à des défis sans précédent liés au changement climatique. L’élévation du niveau de la mer, l’intrusion saline et des sécheresses sévères affectent fortement la production agricole et les conditions de vie des populations. Cependant, plutôt que de se contenter de résister, les habitants adoptent une approche proactive d’adaptation, visant à limiter au maximum les dommages et assurer des moyens de subsistance durables.

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Photos : VNA/CVN

Depuis de nombreuses années, l’intrusion saline progresse de plus en plus profondément à l’intérieur des terres, affectant des dizaines de milliers d’hectares de rizières et de vergers. Les sécheresses prolongées entraînent une pénurie d’eau douce, compliquant l’irrigation ainsi que la vie quotidienne.

Par ailleurs, l’élévation du niveau de la mer menace les écosystèmes côtiers et modifie la structure traditionnelle de la production agricole. L’ensemble de ces facteurs expose les populations de cette région à de nombreux risques.

En pleine période de pic d’intrusion saline de l’année, Đặng Văn Mi, de la commune de Chợ Lách (province de Vinh Long), reste toutefois serein dans sa production grâce à une anticipation dans le stockage de l’eau, lui permettant de fournir des plants pour le marché à la prochaine saison des pluies.

M. Mi explique qu’il y a une dizaine d’années (fin 2015 - début 2016), la première grande intrusion saline avait touché cette province. En 2020 également, la sécheresse et la salinisation prolongée ont pénétré profondément à l’intérieur des terres, causant de lourdes pertes, notamment dans les zones de production de plants et de fruits de spécialité de l’ancien district de Chợ Lách (actuellement la commune de Chợ Lách). Lui-même, en tant que producteur de plants, a subi des dommages en raison de l’intrusion d’eau salée et du manque d’eau pour l’irrigation.

À cette époque, les agriculteurs produisant des plants étaient contraints d’acheter de l’eau douce à des prix élevés ou de laisser dépérir leurs cultures faute d’irrigation adéquate, l’eau disponible étant salée. Aujourd’hui, M. Mi a adopté une approche proactive face à la sécheresse et à la salinisation en investissant dans la construction d’un bassin de stockage de plus de 1.000 m³ d’eau douce pour assurer la production de plants pendant la saison sèche et les périodes d’intrusion saline.

Selon lui, afin de garantir la production, les habitants prennent désormais des mesures d’anticipation : en cas d’intrusion saline prolongée, les réserves d’eau permettent d’assurer l’irrigation pendant un à deux mois. Par ailleurs, les producteurs de plants appliquent des solutions techniques visant à réduire les pertes d’eau afin de maintenir un volume suffisant pour l’irrigation tout en diminuant les coûts de production.

M. Mi partage que, chaque année, son établissement fournit au marché entre 300.000 et 500.000 petits plants de différentes variétés, tant pour le marché national qu’international. Ainsi, l’adaptation proactive au changement climatique, garantissant la continuité de la production, apporte des bénéfices considérables aux agriculteurs.

Selon Cao Thị Chiên, âgée de 71 ans, de la commune de Tân Phú (province de Vinh Long), pour assurer la pérennité de son verger de durians âgé de 12 ans et d’une superficie de 9.000 m², elle a mis en place, en plus d’un réseau de canaux permettant de stocker près de 1.000 m³ d’eau douce, un bassin situé devant sa maison, d’une capacité similaire.

Grâce à cette anticipation dans la gestion de l’eau, son verger de durians est en permanence abondamment chargé de fruits, vendus à des prix élevés, lui assurant un bénéfice annuel compris entre 300 et 500 millions de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Association des agriculteurs de Vinh Long, afin de faire face de manière proactive à la sécheresse et à l’intrusion saline, des sessions de formation sont organisées pour les membres dans toute la province à l’approche de la saison sèche.

Parallèlement, les agriculteurs sont encouragés à appliquer des solutions techniques dans la production afin de s’adapter aux conditions actuelles du changement climatique. L’association les guide également dans le choix de cultures et d’élevages adaptés. Grâce à cette anticipation, la sécheresse et la salinisation n’ont, cette année, que peu affecté les activités de production des agriculteurs.

Dans un contexte où le changement climatique devient de plus en plus complexe, avec des risques accrus de sécheresse et d’intrusion saline, la province de Tây Ninh, pour sa part, met en œuvre de manière proactive et coordonnée de nombreuses solutions afin de garantir l’approvisionnement en eau pour la production et la vie quotidienne.

Selon les prévisions du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, d’ici au mois de mai, le débit en provenance de l’amont vers le Delta du Mékong devrait diminuer, tandis que le risque d’intrusion saline continuera d’évoluer de manière complexe, avec des pics susceptibles de survenir vers la fin du mois de mars.

Les observations sur le terrain le long des cours d’eau montrent que la limite de salinité est apparue plus tôt que d’habitude ; bien qu’elle ne soit pas encore aussi grave qu’en 2020, elle comporte néanmoins de nombreux risques potentiels.

Photos : VNA/CVN

Le réservoir de Dầu Tiếng est l’un des ouvrages hydrauliques les plus importants de la région du Sud-Est. Il continue de jouer un rôle de "pilier" dans la régulation et l’approvisionnement en eau pour la production et la vie quotidienne de nombreuses localités.

Selon les estimations, à la fin de la saison sèche 2026, le niveau d’eau du réservoir devrait atteindre une cote de 19,5 m, suffisante pour répondre aux besoins en eau pour l’agriculture, l’industrie et la vie quotidienne dans les zones en aval.

Selon Nguyễn Văn Lanh, vice-directeur de la succursale Dầu Tiếng - Phước Hòa, Compagnie à responsabilité limitée unipersonnelle d’exploitation des ouvrages hydrauliques du Sud, d’ici à la fin de la saison sèche 2026, environ trois opérations de lâchers d’eau sont prévues afin de repousser l’intrusion saline, avec un volume total estimé à près de 120 millions de mètres cubes, contribuant ainsi à garantir l’approvisionnement en eau brute pour l’usine de traitement d’eau de Tân Hiệp.

D’après le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, au cours des dix premiers jours de mars 2026, la salinité du fleuve Vàm Cỏ Đông a atteint 1,6 gramme par litre dans la zone de la commune de Bến Lức, un niveau supérieur à celui de la même période l’an dernier, mais inférieur au pic enregistré en 2020.

Selon les prévisions, dans les temps à venir, l’intrusion saline pourrait affecter certaines zones telles que Tầm Vu, Vĩnh Công et Tân Trụ le long du fleuve Vàm Cỏ Tây, ainsi que Bình Đức et Bến Lức le long du fleuve Vàm Cỏ Đông. Face à cette situation, les autorités locales prennent des mesures proactives en assurant l’exploitation des ouvrages hydrauliques, en renforçant le stockage de l’eau et en garantissant l’approvisionnement en eau d’irrigation pour les cultures.

Photos : VNA/CVN

Dans le quartier de Bình Minh, les agriculteurs de Tây Ninh ont pris l’initiative de transformer leurs modes de production vers des pratiques économes en eau, adaptées aux conditions naturelles. Le modèle de culture de mini-concombres de Nguyễn Tuấn Anh reste ainsi verdoyant malgré des périodes prolongées de fortes chaleurs. M. Tuấn Anh explique que le concombre est une culture à forte teneur en eau, très sensible à la sécheresse. Par le passé, la production rencontrait de nombreuses difficultés en raison du manque d’eau. Cependant, ces dernières années, grâce au système d’irrigation alimenté par le réservoir de Dầu Tiếng, ainsi qu’à l’application de techniques d’arrosage adaptées, la production s’est stabilisée.

De nombreux modèles d’agriculture de high-tech se révèlent également efficaces dans des conditions de sécheresse. À la ferme de la coopérative de commerce et de services agricoles Phúc Lợi (quartier de Bình Minh), malgré des températures extérieures atteignant parfois 38 à 40 °C, les cultures continuent de se développer de manière stable grâce à un système d’irrigation intelligent.

Photo : VNA/CVN

Grâce à un réseau d’ouvrages hydrauliques de plus de 2.000 km de long, Tây Ninh assure un approvisionnement en eau d’irrigation autonome pour plus de 50% des terres agricoles. Sans compter le projet de conduite de transport d’eau potable, d’une longueur de 19,6 km, investi par la société par actions d’eau Biwase - Long An pour un montant total de 791 milliards de dôngs, qui est en cours de mise en œuvre et devrait être mis en service prochainement.

Selon le schéma d’aménagement provincial pour la période 2021-2030, déjà approuvé, Tây Ninh oriente le développement de son système d’irrigation vers une approche multi-objectifs, visant à la fois à servir la production agricole, à répondre aux besoins de la population et à prévenir et lutter contre les catastrophes naturelles.

Face aux prévisions annonçant une évolution complexe de la sécheresse et de l’intrusion saline durant la saison sèche 2026, la ville de Cần Thơ déploie en urgence des solutions pour garantir l’approvisionnement en eau potable des populations rurales. La ville se fixe pour objectif de porter à 85 % la proportion de ménages ayant accès à l’eau potable d’ici 2030.

L’une des solutions à forte dimension sociale consiste à mettre en place des points de distribution d’eau gratuits. Cần Thơ a ainsi ouvert 37 points de distribution, équipés de réservoirs d’une capacité d’au moins 10 000 litres, dans les communes côtières et les zones reculées.

À long terme, cette ville entend opérer une transition marquée de l’exploitation des eaux souterraines vers celle des eaux de surface afin de protéger les ressources foncières et de limiter les phénomènes d’affaissement.

Dans le cadre du plan d’investissement public à moyen terme 2026-2030, elle prévoit de déployer une série de projets de construction d’ouvrages de captage et de traitement des eaux de surface à grande échelle, d’une capacité d’au moins 20 000 m³ par jour et par nuit, dans les zones rurales.

Nguyễn Thế Lâm, vice-directeur du Centre de l’eau potable et de l’assainissement rural de Cần Thơ, informe qu’à la fin de l’année 2025, le taux de ménages ruraux ayant accès à l’eau potable a atteint 82,74 %.

Les habitants du Delta du Mékong s’adaptent progressivement au changement climatique grâce à leur créativité, leur flexibilité et un esprit de "vivre en harmonie avec la nature". Il s’agit d’une orientation durable permettant à la fois de préserver les moyens de subsistance et de réduire les impacts négatifs.

Hoàng Phuong/CVN