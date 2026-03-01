Hanoï entre dans une nouvelle ère du tourisme durable

En 2026, la capitale vietnamienne amorce un tournant stratégique majeur : renouvellement de l’offre touristique, valorisation du patrimoine et coopération territoriale renforcée. Objectif : bâtir un modèle de développement vert, culturel et durable.

En ce début d’année 2026, le secteur du tourisme de Hanoï a officiellement dévoilé les grandes orientations d’une nouvelle phase de développement. À l’occasion du programme Get on Hanoi 2026, la capitale a annoncé la mise sur le marché de 80 produits touristiques, tout en faisant reconnaître trois nouveaux sites comme destinations touristiques de niveau municipal.

Organisé par le Service municipal du tourisme, Get on Hanoi s’est imposé au fil des ans comme un rendez-vous de référence pour la présentation des priorités stratégiques du tourisme hanoïen. L’édition 2026, tenue à l’Espace culturel créatif du quartier de Tây Hô, marque une étape importante en illustrant clairement l’ambition de la ville : diversifier son offre, renforcer l’attractivité territoriale et inscrire le développement touristique dans une logique durable. Parmi les 80 produits annoncés, une large majorité correspond à des expériences récemment finalisées ou nouvellement mises en exploitation.

Dans le centre-ville, plusieurs propositions s’appuient à la fois sur l’histoire et les technologies contemporaines. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir le circuit Ky uc Côt co (Mémoires de la tour du drapeau), assister au spectacle Kinh đô Thang Long (Capitale de Thang Long) utilisant le mapping 3D à la Citadelle impériale de Thang Long, ou encore participer au programme de cyclisme nocturne Hà Nôi đep sound (Le beau son de Hanoï), conçu pour explorer l’espace urbain sous un angle inédit.

D’autres itinéraires, tels que Hà Nôi - Cham miên ky uc (Hanoï - Au seuil des souvenirs) autour du lac Truc Bach, visent à reconnecter habitants et visiteurs à la mémoire urbaine de la capitale.

Trois nouveaux sites reconnus

Dans les zones périphériques, l’accent est mis sur la valorisation des patrimoines locaux et des savoir-faire traditionnels. Le Service du tourisme a notamment présenté des circuits culturels autour des villages de métiers artisanaux, à l’image de la Route du patrimoine Nam Thang Long - Hanoï, des visites du village de fabrication d’encens de Quang Phu Câu (district d’Ung Thiên), ou encore des ateliers de tissage de soie de lotus et de soie naturelle à Hông Son.

À ces offres s’ajoutent des expériences thématiques telles que la Route de la tradition confucéenne du site touristique de Ha Mô (district d’Ô Diên), l’espace floral Sac hoa Tuong Phiêu (Phuc Tho), ou encore des initiatives de tourisme vert à Đa Phuc.

Selon Trân Trung Hiêu, vice-directeur du Service municipal du tourisme, Get on Hanoi 2026, placé sous le thème du Voyage touristique vert, traduit une orientation claire pour les années à venir. Le développement touristique de Hanoï vise à concilier harmonie et nature, préservation et valorisation du patrimoine, innovation et amélioration de la qualité de l’expérience offerte aux visiteurs.

Cette approche responsable s’inscrit à la fois dans le respect de l’héritage transmis par les générations précédentes, de l’environnement actuel et des générations futures. Elle constitue désormais un axe structurant de la politique touristique de la capitale.

L’édition 2026 de Get on Hanoi a également été marquée par la remise officielle des certificats de reconnaissance à trois nouveaux sites touristiques municipaux : le Jardin botanique de Hanoï (quartier de Tây Tuu), le village de sculpture sur bois de Thiêt Ung et le site touristique de Thuy Lâm, tous deux situés dans la commune de Thu Lâm.

Thiêt Ung est réputé pour son artisanat du bois, tandis que Thuy Lâm abrite notamment le village de marionnettes sur l’eau de Đào Thuc ainsi que le site historique du temple Sai, déjà bien connus du public.

Quant au Jardin botanique de Hanoï, fondé en 1997, ce n’est que récemment qu’il s’est affirmé comme une destination touristique à part entière. Implanté à Tây Tuu, il se distingue par un vaste plan d’eau de 1,5 ha dessiné à l’image de la carte du Vietnam, entouré d’un environnement arboré. Le site propose de nombreuses activités expérientielles : jeux traditionnels, plantation de fleurs et d’arbres, soins aux vergers, culture maraîchère, pêche ou encore nourrissage des animaux d’élevage.

Le jardin conserve par ailleurs de nombreuses espèces végétales rares, dont certaines figurent dans le Livre rouge du Vietnam, faisant de ce lieu un espace privilégié pour le tourisme écologique et les programmes éducatifs.

Une coopération élargie et dynamique

Dans le cadre de Get on Hanoi 2026, le Service du tourisme de Hanoï a également coordonné, en collaboration avec le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Gia Lai, l’événement Journée de Gia Lai à Hanoï. Cette initiative s’inscrit dans la perspective de l’Année nationale du tourisme - Gia Lai 2026, dont la province sera l’hôte.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir diverses activités culturelles et artistiques, notamment des performances de gongs des Hauts plateaux du Centre et des démonstrations d’arts martiaux traditionnels de Binh Đinh, illustrant la volonté de renforcer les liens interrégionaux.

Après une période difficile marquée par les effets de la pandémie de COVID-19, le tourisme hanoïen connaît aujourd’hui une phase de relance dynamique. Les orientations dévoilées à travers Get on Hanoi 2026 confirment la priorité accordée au tourisme patrimonial et culturel, étroitement associé au développement durable et à l’élargissement des coopérations territoriales.

En diversifiant son offre et en ouvrant de nouveaux espaces de développement, Hanoï entend ainsi consolider sa position de destination culturelle majeure, capable de répondre aux attentes d’un public en quête de sens, d’authenticité et d’expériences responsables.

