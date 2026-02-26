Élections législatives et locales : mobilisation active pour la grande fête nationale

Les préparatifs en vue de l’élection des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 ont franchi d’importantes étapes juridiques, marquant l’entrée dans la phase opérationnelle du scrutin.

Photos : ST/CVN

Le le Conseil national électoral a adopté, le 14 février, la Résolution n°151/NQ-HĐBCQG, officialisant la liste de 864 candidats à la XVIe législature de l’Assemblée nationale, répartis dans 182 circonscriptions à travers le pays, pour l’élection de 500 députés. La résolution est entrée en vigueur dès sa signature.

À la suite de cette publication, les organes, organisations et unités disposant de candidats sont chargés d’informer ces derniers afin qu’ils organisent leur retour dans la localité où ils se présentent, en vue de mener leur campagne électorale conformément au calendrier établi par les Comités permanents du Front de la Patrie du Vietnam au niveau provincial et municipal. Les candidats se présentant dans leur lieu de résidence doivent, pour leur part, prendre contact avec les instances compétentes afin de connaître les modalités et le programme des rencontres avec les électeurs.

À un peu plus de vingt jours du scrutin, les électeurs de l’ensemble du pays s’apprêtent à exercer leur droit et leur devoir civique fondamental en participant à l’élection des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires.

Dans certaines localités, des dispositifs spécifiques ont été mis en place afin de garantir le droit de vote des forces en mission prolongée en mer. Ainsi, la Commission électorale de Hô Chi Minh-Ville a adopté un plan d’organisation du vote anticipé dans quatre bureaux relevant de trois communes et quartiers : Phuoc Thang, Tam Thang et Long Son.

Le vote à terre se déroulera de 07h00 à 19h00 le 26 février. Pour le bureau de vote n°4 (quartier de Tam Thang), la période de vote sera prolongée du 26 février jusqu’à 19h00 le 14 mars afin de faciliter la participation des experts et ouvriers mobilisés sur des chantiers maritimes. Plus de 4.000 électeurs concernés pourront ainsi accomplir leur devoir civique par anticipation.

Photo : VNA/CVN

Dès le 23 janvier dernier, le Conseil national électoral avait autorisé ces quatre bureaux de vote à organiser le scrutin avant la date nationale fixée au 15 mars, compte tenu des contraintes liées aux missions en mer, aux patrouilles programmées ou aux activités sur navires, plateformes et ouvrages offshore.

À ce stade, Hô Chi Minh-Ville a achevé l’essentiel des préparatifs relatifs au vote anticipé dans ces zones spécifiques, notamment pour les forces armées et les travailleurs en mer.

Dans la province centrale de Nghê An, le Conseil national électoral a également donné son accord pour l’organisation d’un vote anticipé dans certaines zones montagneuses, reculées et frontalières. Cinquante-cinq bureaux de vote relevant de 31 circonscriptions dans 12 communes pourront ainsi voter deux jours avant la date nationale, soit le 13 mars 2026. Ces localités se caractérisent par des conditions d’accès difficiles, un territoire étendu et une population dispersée.

Photo : VNA/CVN

L’autorisation du vote anticipé vise à garantir aux électeurs des régions particulièrement défavorisées la pleine jouissance de leurs droits civiques, tout en assurant que les élections législatives et locales du mandat 2026-2031 se déroulent dans des conditions démocratiques, sûres et conformes à la loi.

À l’échelle nationale, les préparatifs sont menés de manière coordonnée et conforme aux dispositions juridiques en vigueur. La mise en place complète des organes électoraux, le renforcement des dispositifs de sécurité et l’intensification des mécanismes de contrôle et de supervision constituent des leviers déterminants pour garantir un scrutin transparent, ordonné et véritablement représentatif de la volonté populaire.

Calendrier électoral - Conformément à la législation électorale : * Au plus tard seize jours avant le scrutin (27 février), les bureaux de vote doivent afficher la liste officielle des candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires dans chaque circonscription ; * Au plus tard treize jours avant le scrutin (2 mars), les commissions électorales doivent réceptionner et distribuer les documents et bulletins de vote aux bureaux de vote ; * La campagne électorale débute dès la publication officielle des candidatures et s’achève vingt-quatre heures avant l’ouverture du vote ; * Au plus tard dix jours avant le scrutin (5 mars), le Conseil national électoral, les commissions et bureaux électoraux examinent et règlent les plaintes et dénonciations relatives aux candidats ; * Au plus tard cinq jours avant le scrutin (10 mars), les autorités chargées des listes électorales doivent statuer sur les recours concernant l’inscription ou la rectification des listes d’électeurs.

Câm Sa/CVN