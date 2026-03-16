Succès des élections du Vietnam et d'une assemblée législative "axée sur l'action"

Les élections des députés à la XVI e Assemblée nationale (AN) et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, qui se sont tenues le 15 mars, ont connu un succès initial prometteur grâce à une préparation minutieuse, une forte participation et le strict respect de la loi électorale.

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Photo : VNA/CVN

Un bilan plus précis se dessinera dans les prochains jours : les nouveaux élus posséderont-ils l'expertise et la détermination nécessaires pour bâtir une assemblée législative plus professionnelle et un système de conseils locaux proactifs, capables de prendre des mesures audacieuses pour accélérer la croissance dans la prochaine phase de développement du Vietnam ?

Le vote est intervenu un peu plus de deux mois après le XIVe Congrès national du Parti, où les délégués ont fixé un objectif ambitieux : faire du Vietnam une économie en développement dotée d'une industrie moderne et d'un PIB par habitant d'environ 8.500 dollars américains d'ici 2030.

Pour atteindre cet objectif, le Comité central du Parti a défini un plan d'action articulé autour de huit priorités fondamentales, articulé autour du principe suivant : « choisir judicieusement, agir rapidement, mener à bien les actions et évaluer par les résultats ».

En tête de liste figure le renforcement du cadre institutionnel du développement et de l'État de droit socialiste, la mise en œuvre servant de critère d'évaluation. Ce cadre institutionnel est souvent qualifié de "goulot d'étranglement parmi les goulots d'étranglement", mais aussi de "pionnage parmi les percées".

La XVIe Assemblée nationale aura la responsabilité principale de traduire les directives fondamentales du Congrès du Parti en législation, tout en se conformant aux conclusions du Bureau politique sur la refonte du cadre juridique afin de répondre aux exigences d'une nouvelle ère de progrès national.

Cette directive a été transmise par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui a présenté un projet de proposition d'orientation législative pour la 16e Assemblée nationale lors de la réunion du 11 mars du Comité central de pilotage des réformes institutionnelles et juridiques.

Les attentes envers cette nouvelle législature sont élevées : elle doit perfectionner un système juridique cohérent, stable, transparent, facile à comprendre et à appliquer, créant ainsi un climat des affaires ouvert où citoyens et entreprises peuvent lancer des projets, développer leurs activités et générer une croissance économique annuelle à deux chiffres.

L'une des principales tâches consiste à lever les obstacles institutionnels. Une fois réformé en profondeur, ce cadre juridique pourra libérer les ressources latentes de toute la société, qu'il s'agisse des citoyens ou des flux de capitaux nationaux et étrangers.

Sommet du pouvoir d'État, la XVIe Assemblée nationale est à la tête de la refonte institutionnelle. Elle dispose du pouvoir constitutionnel et législatif pour orienter le développement, tranche les grandes questions nationales et exerce un contrôle suprême sur l'application de la Constitution et de la loi.

Si le XIVe Congrès national du parti a été qualifié de "congrès d'action" où "les paroles se traduisent par des actes", le public attend de la XVIe législature qu'elle incarne le même esprit. Les politiques du parti ne peuvent se concrétiser que lorsqu'elles sont inscrites dans la loi par l'Assemblée nationale. Autrement dit, l'Assemblée nationale doit agir avec célérité et détermination pour mettre en œuvre les politiques du parti, en veillant à ce que le système juridique ouvre la voie et soutienne les nouvelles initiatives.

Les signes d'une assemblée législative résolument tournée vers l'action sont apparus dès le début du cycle électoral. Le délai entre la désignation des candidats et le jour du scrutin a été réduit de 70 à 42 jours. Le jour des élections est arrivé environ deux mois plus tôt que lors des cycles précédents, les résultats étant prévus autour du 22 mars. La session inaugurale de la XVIe Assemblée nationale devrait donc se tenir le 6 avril, soit seulement deux semaines plus tard. Auparavant, près de deux mois s'écoulaient généralement entre la publication des résultats et la séance d'ouverture.

Réduire ce délai de deux mois à deux semaines représente bien plus qu'un simple gain d'efficacité ; Cela garantit également des transitions institutionnelles plus fluides. Le calendrier plus serré entre le Congrès du Parti et la première session de la 16e Assemblée nationale permet des changements de direction rapides aux plus hauts niveaux et assure la continuité opérationnelle des organes gouvernementaux et judiciaires, minimisant ainsi les interruptions dans le transfert de pouvoirs et la transposition des politiques en droit.

Dès sa séance inaugurale, la XVIe Assemblée nationale traitera des questions de personnel tout en lançant immédiatement ses travaux législatifs afin de mettre en œuvre sans délai les résolutions du Parti, témoignant ainsi de la détermination à agir qui anime l'ensemble du système politique dès le premier jour de la nouvelle législature.

Photo : VNA/CVN

La qualité des députés déterminera l'efficacité du corps législatif. La XVIe Assemblée nationale exige beaucoup de ses membres, non seulement en matière de responsabilité, mais aussi en matière de professionnalisme. Les députés sont tenus de consacrer un temps et une expertise considérables à leurs fonctions parlementaires, de participer à des débats francs et constructifs et de suivre rigoureusement l'avancement des résolutions jusqu'à l'obtention de résultats concrets.

La Résolution 66-NQ/TW du Politburo, datée du 30 avril 2025 et relative à la modernisation de l'élaboration et de l'application des lois afin de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère, qualifie ces fonctions de « véritable tournant » dans le progrès institutionnel. Les députés doivent donc posséder de solides connaissances professionnelles et des compétences législatives pointues pour mettre en place un système juridique cohérent, stable, mais aussi suffisamment flexible et adaptable pour favoriser l'intégration mondiale.

Au cours de ce cycle législatif, 145 candidats ont été nommés aux postes permanents de l'Assemblée nationale au niveau central. Ces postes permanents constituent le noyau d'experts des commissions de l'Assemblée nationale.

L'espoir est que les députés permanents de la 16e législature insuffleront des idées novatrices à la réforme institutionnelle et juridique, lèveront les blocages, mobiliseront les ressources, dynamiseront le processus et conduiront le Vietnam avec confiance vers une nouvelle ère.

Selon le principe d'une évaluation des performances fondée sur des résultats concrets, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exhorté la XVIe Assemblée nationale à privilégier l'évaluation des "bonnes lois en pratique" plutôt que celle des "bonnes lois sur le papier". Cela nécessite une préparation rigoureuse dès l'étape de formulation des politiques, fondée sur des connaissances du monde réel, de larges consultations avec les citoyens, les entreprises, les experts et les scientifiques, y compris étrangers, tout en privilégiant des résultats plus efficaces en matière d'application de la loi.

VNA/CVN