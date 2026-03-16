Le taux de participation au vote dépasse 99%, selon le ministère de l’Intérieur

Le scrutin pour les élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 s’est officiellement achevé à 21 heures le 15 mars sur l’ensemble du territoire national, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

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Photo : VNA/CVN

Selon les données actualisées à 23h23 le même jour sur le système informatique du Conseil électoral national, 76.188.544 électeurs se sont rendus aux urnes, soit un taux de participation de 99,68 % du corps électoral.

Les statistiques indiquent que les 34 provinces et villes du pays ont toutes enregistré un taux de participation supérieur à 99%. Parmi elles, les localités affichant les taux les plus élevés sont les provinces de Lào Cai, Huê, Tuyên Quang et Vinh Long.

Le doyen des électeurs ayant pris part au scrutin est Hoang Thi Tông, âgée de 119 ans et appartenant à l’ethnie Hmong, résidant dans le hameau de Lung Liêm, commune de Yên Thô, province de Cao Bang (Nord).

Selon les autorités, le déroulement du vote s’est effectué dans un climat d’ordre et de sécurité sur l’ensemble du territoire. Jusqu’à l’heure du rapport, la situation politique et sociale est restée stable, sans incident majeur ni situation inhabituelle susceptible d’affecter l’organisation des élections.

Le ministère de l’Intérieur a souligné que les forces compétentes et les autorités locales ont assuré la mise en œuvre rigoureuse des mesures de sécurité, garantissant ainsi un environnement favorable au bon déroulement du scrutin et à l’exercice du droit de vote des citoyens.

Les résultats officiels seront compilés et annoncés conformément au calendrier fixé par le Conseil électoral national. Selon les prévisions, l’annonce des résultats devrait intervenir dans les prochains jours, avant la validation finale par les autorités compétentes.

VNA/CVN