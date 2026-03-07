Femmes de Son La : le numérique comme levier de développement

Dans la province de Son La au Nord, de nombreuses petites et moyennes entreprisessont dirigées par des femmes. Ces dernières années, la transformation numériques’y impose comme un levier stratégique pour renforcer la compétitivité,moderniser la gestion et élargir les débouchés.

>> Lê Van Khai et son parcours audacieux vers une agriculture durable

À 07h00 du matin, Ngân Thị Nga ouvre la porte de son petit bureau, niché au cœur du site des sources thermales de Bò Âm, dans le village de Phú Mâu, commune de Vân Hô, province de Son La. Directrice de la coopérative Tạt Nàng qui gère les activités touristiques de ces sources thermales depuis 2022, cette femme de l’ethnie Thaï est convaincue que le numérique constitue la clé d’un développement durable.

Le numérique au service des sources thermales

Ngân Thi Nga a participé au programme australien GREAT (Gender Responsive Equitable Agriculture and Tourism)- "Promouvoir l’égalité des sexes en améliorant l’efficacité économique dans la production agricole et le développement du tourisme" - à travers deux volets : la promotion de l’entrepreneuriat et du leadership féminin (Women’s Entrepreneurship and Leadership - WEL), mis en œuvre par l’Union des femmes de Son La, et la promotion de l’écosystème de transformation numérique (Inclusive Digital Acceleration Program - IDAP en anglais), pilotée par l’entreprise KisStartup.

Grâce au sous-projet IDAP, Mme Nga et les membres de la coopérative ont appris à rédiger des contenus attractifs, à répondre aux messages des clients et à publier des photos et vidéos en vietnamien comme en anglais. L’intelligence artificielle, notamment ChatGPT, est désormais utilisée pour valoriser la culture locale, réduire les coûts de communication et atteindre plus efficacement la clientèle.

"Grâce au projet GREAT, nous avons pu suivre des formations en transformation numérique. Nous gérons désormais nos activités via un système informatisé, avec facturation électronique. L’IA nous aide à rédiger des articles pour présenter nos services et les sources thermales. Nous gagnons du temps et notre travail est devenu beaucoup plus efficace", souligne Ngân Thị Nga.

De l’artisanat au numérique : l’essor d’une coopérative de tissage

Au cœur des montagnes de Son La, la coopérative de tissage du village Khao, dans la commune de Tuong Ha, connaît une effervescence matinale. Les métiers à tisser résonnent tandis que les artisanes s’activent pour honorer les commandes.

À la tête de la coopérative, Hà Thi Thao a compris très tôt l’importance du numérique pour faire rayonner les produits artisanaux, au Vietnam comme à l’étranger. Comme Ngân Thị Nga, elle a bénéficié du sous-projet IDAP, soutenu par le programme GREAT et mis en œuvre par KisStartup.

Encadrée par les experts du programme, elle a appris à mieux organiser le travail, à répartir les tâches entre les cheffes d’équipe et les membres de sa famille, et surtout à exploiter Facebook comme canal de vente. Résultat : des commandes plus importantes, des revenus en hausse et davantage d’emplois pour les femmes du village.

"Les formations financées par le projet GREAT m’ont appris à gérer mon temps, à vendre sur les réseaux sociaux et à créer une page Facebook. Cela m’a donné confiance et m’a permis d’augmenter mes ventes", explique-t-elle.

Son mari, Luu Xuân Hông, témoigne également des changements : "Grâce à la transformation numérique, la coopérative a trouvé plus facilement des clients en ligne et augmenté son chiffre d’affaires. Les formations sur la fiscalité, la comptabilité et le numérique nous ont été particulièrement utiles".

Après la formation, la coopérative a franchi un cap : achat d’un ordinateur, développement de nouveaux produits, meilleure organisation interne et implication de toute la famille dans la production et la gestion. La fixation des prix et la diversification des canaux de vente en ligne ont permis d’atteindre des clients bien au-delà de la province, notamment à Thanh Hoa, Hoa Binh et même en Thaïlande.

"Au début, nos clients étaient surtout des jeunes. Aujourd’hui, ils viennent de nombreuses provinces et même de l’étranger. Nous souhaitons transmettre notre métier traditionnel aux jeunes générations. Nous sommes prêtes à fournir des matières premières et à donner des conseils en ligne à ceux qui veulent apprendre le tissage", affirme Hà Thi Thao.

Membre de la coopérative depuis plus d’un an, Đinh Thi Sinh se réjouit de cette évolution : "Nos revenus sont modestes mais stables. Le tissage de brocart est un héritage précieux transmis par nos parents et grands-parents. Grâce aux réseaux sociaux, nos produits atteignent des consommateurs partout au Vietnam et dans le monde. La transformation numérique nous aide à développer notre activité tout en préservant notre culture".

Le commerce en direct, une nouvelle vitrine pour les produits locaux

Dans la commune de Gia Phù, la petite salle de la coopérative Eco Tây Bac se transforme en studio de vente en ligne. Sa directrice, Lai Thanh Phuong, anime une session de livestream pour présenter des vermicelles à l’ail noir et d’autres produits agricoles biologiques. En quelques minutes, les commandes affluent.

"En 2025, j’ai participé aux formations du projet GREAT pour accéder aux plateformes numériques. Autrefois, la recherche de clients prenait beaucoup de temps. Aujourd’hui, grâce aux ventes en direct, nous touchons des acheteurs partout. Nos produits sont mieux connus et nos revenus ont nettement augmenté", confie-t-elle.

Outre les vermicelles, la coopérative produit un vin fermenté aux herbes sous la marque Muong Tâc. Élaboré à partir d’un levain médicinal composé de quinze plantes, dont plusieurs issues de la pharmacopée traditionnelle thaie, ce produit a été développé dans le cadre du programme "À chaque commune son produit" (OCOP). En 2023, il a obtenu la certification "OCOP 3 étoiles", gage de qualité reconnu par les partenaires et les consommateurs.

Pour Lai Thanh Phuong, le principal défi fut d’oser se présenter face à une caméra : "Dans l’application des technologies numériques au commerce, la plus grande difficulté pour nous est la réticence à nous tenir devant la caméra. Lorsque nous sommes face à l’écran du téléphone sans interaction, nous nous sentons très déstabilisés. Quand il n’y a pas de spectateurs, ou lorsqu’il y en a mais qu’ils ne posent pas de questions, nous ne savons pas quoi dire".

Et d'ajouter qu'"après nous être habitués aux sessions de diffusion en direct, les choses deviennent plus faciles. J’ai constaté que le livestream est assez important pour le développement des plateformes numériques. C’est pourquoi, selon moi, les femmes au sein des coopératives devraient apprendre davantage cette compétence. Nous essayons également de mieux comprendre la psychologie des clients afin d’obtenir davantage de commandes".

Un nouvel horizon pour les femmes et les minorités ethniques

À travers leurs initiatives dans le tourisme durable et l’agriculture, Ngân Thi Nga, Hà Thi Thao, Lai Thanh Phuong et leurs collaboratrices insufflent un nouvel élan aux communautés ethniques minoritaires de Son La.

Au-delà de l’augmentation des revenus, leurs actions sensibilisent à la protection de l’environnement et à la préservation de l’identité culturelle. En adoptant la transformation numérique, ces femmes entrepreneures ouvrent de nouvelles perspectives, renforcent la confiance des femmes issues des minorités ethniques et contribuent activement à valoriser leur patrimoine.

Dans cette dynamique, le numérique n’est pas seulement un outil technologique : il est devenu un véritable moteur d’émancipation et de développement durable.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN