Législatives 2026

L’Assemblée nationale accélère son virage numérique

En 2026, l’Assemblée nationale achèvera son Centre de données numériques, garantira la cybersécurité et la protection des informations, renforcera ses infrastructures de connexion et intégrera l’intelligence artificielle pour soutenir les activités législatives.

En 2025, la transformation digitale de l’Assemblée nationale (AN) a bénéficié de l’attention constante et du pilotage direct de son président Trân Thanh Mân et des autres dirigeants parlementaires. Cette orientation stratégique claire a favorisé l’unité de vision et d’action, accélérant la construction et le déploiement coordonné d’un Parlement numérique.

À la suite de l’adoption par le Politburo de la Résolution N°57 sur la percée dans le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, le Comité du Parti de l’AN a rapidement publié un plan de mise en œuvre.

Dans le même temps, l’AN a adopté la Résolution N°193 de 2025, expérimentant des mécanismes et politiques spécifiques destinés à stimuler ces avancées stratégiques.

Le Comité permanent de l’AN a, de son côté, créé un Comité de pilotage de la transformation numérique et promulgué une résolution sur la construction et le développement du Parlement numérique pour la période 2024 2026. Il a également adopté la Résolution N°1637 approuvant le Projet de transition digitale de l’AN pour 2025 2030, qui constitue la base d’une mise en œuvre méthodique, globale, scientifique, efficace et transparente.

Le chef de l’organe législatif, Trân Thanh Mân, a personnellement présidé plusieurs conférences et symposiums consacrés à l’AN numérique et à l’application de l’intelligence artificielle (IA) aux activités parlementaires.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

En particulier, pour la première fois, un symposium intitulé “Alphabétisation populaire numérique - Parlement digital : cadre de connaissances et de compétences pour un Parlement moderne” s’est tenu sous la direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm. Saluant ce programme, celui-ci a toutefois insisté sur la nécessité de dépasser les premiers résultats et de prolonger le mouvement au delà de la période biennale 2025 2026, afin d’en faire le socle d’un apprentissage continu destiné aux cadres parlementaires.

Chaque député et fonctionnaire est ainsi appelé à cultiver l’autoformation, à actualiser en permanence ses connaissances et à considérer les compétences digitales comme une exigence quotidienne. Sous l’impulsion du Comité du Parti de l’AN, l’apprentissage numérique doit devenir une habitude durable et un véritable marqueur culturel de la vie institutionnelle, forgeant une pensée et une culture digitales au sein du Parlement.

Lors de cette conférence, Trân Thanh Mân a exhorté l’ensemble des organes parlementaires à appliquer rigoureusement les directives importantes du secrétaire général Tô Lâm, à finaliser un cadre officiel de compétences digitales et à organiser des formations ciblées. “Je l’ai dit : ceux qui ne s’engagent pas dans la transition numérique et l’IA doivent s’effacer. Nous devons être déterminés”, a-t-il affirmé.

Attirer les meilleurs experts

En 2025, le Bureau de l’AN et le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée - Viettel - ont collaboré étroitement pour déployer une stratégie numérique globale. Ce chantier d’envergure repose sur six piliers fondamentaux : cadre institutionnel, données, plateformes applicatives, infrastructures, cybersécurité et développement des ressources humaines. Cela pose ainsi les jalons d’un Parlement numérique moderne et cohérent.

Point d’orgue de cette coopération : l’élaboration et l’approbation de l’“Architecture de l’AN numérique - version 1.0”, conçue selon un modèle ouvert et multicouche, garantissant ainsi une interopérabilité et une évolutivité optimales. Ce référentiel juridique et technique servira de boussole à l’ensemble des projets technologiques et numériques du Parlement pour la période 2025 - 2030.

De concert, les deux entités ont déployé un large éventail de solutions fondées sur l’IA et les technologies de l’information. Cet écosystème couvre aussi bien la gestion documentaire dématérialisée et l’application mobile “Assemblée nationale 2.0” que des outils de pointe tels que la transcription automatisée ou la plateforme d’apprentissage numérique. Ce renforcement technologique innerve tous les pans de l’institution : du suivi des pétitions et des activités de supervision jusqu’à la gestion des dossiers du personnel. Enfin, des solutions spécifiques ont été conçues pour les prochaines élections législatives et locales (mandat 2026-2031), la gestion des dossiers du personnel. Sans oublier la généralisation du “Q-Cabinet”, la salle de réunion zéro papier.

D’après Nguyên Manh Hùng, vice-président du Bureau de l’AN, les phases pilotes sont concluantes : l’application “Assemblée nationale 2.0” et les logiciels associés affichent un fonctionnement stable et une interface intuitive. Grâce à une mise à jour des données en temps réel, ces outils ont reçu un accueil très favorable des députés et des instances parlementaires, répondant ainsi aux exigences opérationnelles de l’institution.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Fort des bases posées l’an dernier, 2026 marquera une nouvelle étape avec le passage à l’“Architecture 2.0”, l’achèvement du Centre de données numériques de l’AN, le renforcement de la cybersécurité et une intégration accrue de l’IA. Ces innovations viendront soutenir les processus législatifs et assurer l’interconnexion des systèmes dédiés aux prochaines échéances électorales.

Nguyên Khac Dinh, vice-président de l’AN et président de son Comité de pilotage pour la transformation numérique, a appelé à accélérer la mise en service officielle des solutions dont les tests se sont révélés concluants. La priorité doit être accordée aux outils soutenant directement les missions législatives, la fonction de supervision et la prise de décisions sur les enjeux nationaux majeurs, avec un accent particulier sur les dispositifs dédiés aux prochaines échéances électorales et leur extension aux localités.

L’élu a également plaidé pour une clarification des responsabilités et des délais d’exécution afin d’éliminer toute lourdeur ou chevauchement administratif. Parallèlement, des mécanismes spécifiques seront élaborés pour attirer et fidéliser des experts de haut niveau en gestion des données, cybersécurité et IA. Enfin, l’adoption d’un protocole de coordination, couplé à un système d’indicateurs de performance, permettra de piloter et d’ancrer cette transformation numérique de manière cohérente et profonde.

Phan Phuong - Câm Sa/CVN



