Un tournant durable pour le tourisme vietnamien

En 2026, le Vietnam déploie une stratégie touristique axée sur la durabilité, la transformation numérique et l’ouverture internationale. Objectif : renforcer sa compétitivité et consolider sa place parmi les grandes destinations mondiales.

Photo : VNA/CVN

Après une année 2025 marquée par de fortes turbulences mondiales, ainsi que par une profonde réorganisation administrative liée à la fusion de provinces, de ministères et de secteurs nationaux, le tourisme vietnamien a néanmoins su affirmer sa position, enregistrant le taux de croissance le plus élevé au monde (21%), accompagné de nombreux résultats remarquables reconnus et salués par des organismes internationaux prestigieux.

S’inscrivant dans cette dynamique, l’année 2026, soutenue par l’essor des technologies numériques, voit le tourisme national résolument engagé à lever les “goulets d’étranglement”, à relever les défis structurels et à œuvrer pour un avenir fondé sur un secteur vert et durable.

Consolider la compétitivité mondiale

Selon Nguyên Trùng Khánh, directeur général de l’Autorité nationale du tourisme, la fusion des villes et provinces constitue une politique majeure du Parti et de l’État, traduisant une volonté ferme de réformer et de rationaliser l’appareil administratif, de renforcer les capacités de gouvernance et de créer des entités administratives d’envergure et dotées d’un potentiel accru, afin de stimuler le développement socio-économique et de progresser vers l’objectif d’édifier, à l’avenir, un État rationalisé, moderne et puissant.

Dans le secteur du tourisme, les organes de gestion locaux ont procédé à une réorganisation cohérente conformément aux nouvelles limites administratives. Les localités ont ainsi créé des Services de la culture, des sports et du tourisme ou des Services du tourisme sur la base de la fusion et de la restructuration des anciennes provinces. À ce jour, cinq villes et provinces (Hanoï, Ninh Binh, Huê, Hô Chi Minh-Ville et An Giang) disposent d’un Service du tourisme, tandis que 29 autres sont dotées d’un Service de la culture, des sports et du tourisme.

Photos : VNA/CVN

D’après M. Khánh, le Vietnam, aux côtés du Japon, a enregistré la plus forte croissance mondiale du nombre de visiteurs internationaux au cours du 1er semestre 2025, avec une hausse de 21% par rapport à la même période de 2024. Sur cette période, le pays a accueilli environ 10,66 millions de touristes internationaux, soit une augmentation de 20,7%, et même de 26% par rapport au niveau d’avant la pandémie de COVID-19. Ces chiffres dépassent le simple cadre statistique et constituent une démonstration éloquente de l’attractivité croissante du tourisme.

Dans un contexte mondial encore marqué par de fortes incertitudes - instabilité politique, inflation élevée dans les secteurs du transport et de l’hébergement, reprise inégale entre les régions (l’Asie-Pacifique n’atteignant que 87% à 92% du niveau de 2019, tandis que d’autres zones sont confrontées à des contraintes de coûts et d’infrastructures), - la croissance de 21% enregistrée par le Vietnam revêt une signification profonde.

Toutefois, le contexte international présente encore des risques liés au changement climatique, à la concurrence de plus en plus intense et une demande accrue pour un tourisme durable. Face à ces défis, l’Administration nationale du tourisme continuera de privilégier le développement d’un tourisme vert, l’amélioration de la qualité des services, la formation des ressources humaines et l’intensification de la promotion sur de nouveaux marchés, afin de maintenir la dynamique de croissance et d’atteindre l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux en 2026.

Définir les ambitions stratégiques

Le tourisme vietnamien s’oriente vers un développement en profondeur, axé sur la qualité, le professionnalisme, la durabilité et la valorisation de la marque. Parallèlement, il met en œuvre de manière coordonnée les missions et solutions prévues par la Résolution N°82 et la Directive N°08 du gouvernement et du Premier ministre, afin de répondre aux exigences du nouveau contexte et de stimuler le développement de la branche tout en s’adaptant à une nouvelle phase de croissance.

Pour promouvoir un tourisme vert et durable, il est nécessaire d’accorder une attention particulière aux facteurs humains et technologiques. Les ressources de main-d’œuvre devront ainsi bénéficier d’une formation plus structurée et plus approfondie, couvrant les compétences linguistiques, la communication et l’expertise professionnelle, afin de répondre aux normes internationales.

Le Vietnam est depuis longtemps reconnu pour son riche potentiel touristique, notamment grâce à la beauté de ses paysages naturels, à la valeur de ses sites historiques, à la richesse de sa culture traditionnelle, à l’hospitalité de sa population, ainsi qu’à son important patrimoine classé par l’UNESCO.

Photos : TN/CVN

Les entreprises touristiques vietnamiennes continueront de se concentrer sur la recherche et le développement de produits distinctifs, à l’échelle des destinations, afin de les présenter aux visiteurs internationaux. Cette démarche contribuera activement à la promotion de l’image du pays, tout en renforçant la valeur des produits et la compétitivité du secteur sur les marchés régional et international.

Selon M. Khánh, la Résolution N°226 fixe à l’ensemble du secteur l’objectif cette année d’accueillir au moins 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes nationaux. Il s’agit d’un grand défi.

Ce secteur ne privilégie pas des objectifs à court terme, mais met en œuvre une stratégie de long terme, structurée et cohérente, fidèle à l’esprit de la Résolution N°08 du Politburo et à la Stratégie de développement du tourisme vietnamien à l’horizon 2030. L’accent est mis sur une rénovation globale, le renforcement de la compétitivité, l’approfondissement de l’intégration internationale, l’application des technologies et le développement durable, dans l’objectif de faire du tourisme un véritable secteur économique de pointe.

Priorités d’action

D’abord, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation et la responsabilité de l’ensemble de la société en matière de développement touristique. Le tourisme est un secteur économique de services intégré, doté d’un fort effet d’entraînement.

Il doit perfectionner le cadre institutionnel, les politiques publiques et les mécanismes de soutien aux entreprises.

Il s’agit aussi de réviser le système juridique, d’intensifier les politiques incitatives en matière de foncier, de fiscalité et de crédit ; de développer les partenariats public-privé ; de soutenir la transformation numérique et l’innovation entrepreneuriale.

Il faut investir dans le développement des infrastructures et des équipements touristiques. Les efforts se concentreront sur la promotion des investissements dans les infrastructures de transport - routes, aéroports, ports maritimes, chemins de fer et ports touristiques.

Il est indispensable de développer des ressources humaines touristiques de haute qualité. L’objectif est de constituer une main-d’œuvre qualifiée et des équipes de gestion compétentes, d’améliorer les compétences linguistiques et professionnelles, de moderniser les établissements de formation dans les pôles régionaux.

Il doit diversifier les marchés touristiques. Le secteur s’attachera à élargir les marchés internationaux à fort pouvoir d’achat tels que l’Asie du Nord-Est, l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale et l’Australie, tout en explorant de nouveaux marchés prometteurs comme l’Inde, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Amérique du Sud.

Tourisme à l’ère numérique

Il faut développer des produits touristiques distinctifs et de haute qualité. La priorité sera donnée aux produits de villégiature balnéaire et insulaire, au tourisme culturel et patrimonial, à la gastronomie, au tourisme communautaire, écologique et d’aventure, ainsi qu’à l’extension des activités MICE, du shopping, du bien-être et des loisirs nocturnes, afin d’accroître les dépenses et de prolonger les séjours.

Photo : VNA/CVN

Il est nécessaire d’innover dans les méthodes de promotion, de communication et de construction de la marque nationale. Cela implique une application renforcée des technologies numériques, la mobilisation des missions diplomatiques et des bureaux de promotion dans les marchés prioritaires.

Il doit accélérer la transformation numérique et l’application des sciences et technologies. Le développement d’un écosystème numérique du tourisme, la mise en place d’une plateforme nationale de données touristiques, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la promotion, les statistiques et la gestion des destinations seront encouragés.

Il faut renforcer la gestion publique et promouvoir un développement touristique durable. Les efforts porteront sur le perfectionnement des normes nationales, le renforcement du rôle de gestion des autorités locales, la protection de l’environnement et de la biodiversité, la maîtrise de la pollution et des phénomènes sociaux négatifs.

Nguyên Thành/CVN