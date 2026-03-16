Élections législatives au Vietnam

Vers un renforcement de la diplomatie parlementaire dans la "nouvelle ère"

Quatre piliers stratégiques doivent être privilégiés afin de promouvoir la coopération interparlementaire et d’élever la diplomatie législative au service des objectifs de développement du Vietnam pour le prochain mandat, selon Phan Kien Cuong, arbitre économique en République tchèque, en Slovaquie et à Vienne, et directeur adjoint du Centre de conseil pour le développement économique et commercial du Vietnam (VICENDETI).

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Photo : VNA/CVN

Dans un contexte géopolitique mondial marqué par des évolutions rapides et complexes, le rôle de l'Assemblée nationale ne se limite plus à ses fonctions législatives traditionnelles, mais s’affirme également comme un prolongement stratégique de la politique étrangère nationale, a déclaré Phan Kien Cuong, arbitre économique en République tchèque, en Slovaquie et à Vienne, et directeur adjoint du Centre de conseil pour le développement économique et commercial du Vietnam (VICENDETI), à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon Pham Kiên Cuong, quatre piliers stratégiques doivent être privilégiés afin de promouvoir la coopération interparlementaire et d’élever la diplomatie législative au service des objectifs de développement du Vietnam pour le prochain mandat.

Premièrement, la XVIe législature de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) doit continuer à valoriser sa position au sein d’organisations telles que l’Union interparlementaire, l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN ou encore le Forum parlementaire Asie-Pacifique, en proposant activement des cadres juridiques structurants.

Deuxièmement, la diplomatie législative la plus efficace réside dans la mise en œuvre concrète des engagements internationaux. Dans le cadre du prochain mandat, l’organe législatif devrait accorder la priorité à la révision et à l’intégration dans le droit interne des normes internationales issues des accords commerciaux de nouvelle génération, tels que l’Accord de libre-échange Union européenne–Vietnam (EVFTA) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). L’instauration d’un système juridique conforme aux normes internationales les plus élevées permettra non seulement de préserver les intérêts nationaux, mais aussi d’affirmer la transparence et la fiabilité de l’environnement d’investissement du pays.

Troisièmement, le renforcement d’une "diplomatie thématique" entre les commissions spécialisées de l’AN constitue un levier essentiel. Selon cet expert, il est important de promouvoir une coopération plus substantielle en établissant des liens directs entre les commissions vietnamiennes – notamment celles chargées des affaires économiques, juridiques et scientifiques – et leurs homologues dans les parlements de pays développés, en particulier au sein de l’Union européenne (UE). Les échanges technocratiques d’expériences législatives, notamment dans les domaines de la transition énergétique et de l’économie circulaire, permettront au Vietnam d’accélérer l’élaboration de son cadre institutionnel et de soutenir plus efficacement les objectifs de développement durable définis par le Parti.

Enfin, le renforcement du mécanisme de supervision de la mise en œuvre des accords internationaux constitue le quatrième pilier stratégique. Selon Phan Kiên Cuong, l’élévation de la diplomatie parlementaire passe également par l’exercice effectif, par l’AN, de sa fonction de contrôle suprême sur l’application des traités et accords internationaux conclus par le gouvernement. Cette démarche garantit que les ressources issues de la coopération internationale sont allouées de manière ciblée, favorisant le développement économique aux niveaux local et national, tout en permettant un retour d’information politique opportun afin d’ajuster les relations extérieures dans le sens le plus favorable.

Toujours selon lui, à l’aube d’une nouvelle ère où le Vietnam aspire à devenir un pays développé à revenu élevé, la diplomatie parlementaire doit jouer un rôle de précurseur institutionnel. Une XVIe législature de l’AN innovante, rationalisée et profondément intégrée à la scène internationale constituera un levier essentiel pour accompagner l’essor du Vietnam sur la scène mondiale.

VNA/CVN