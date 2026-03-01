Année nationale du tourisme : Gia Lai à l’honneur

En 2026, la province de Gia Lai (Centre) accueille l’Année nationale du tourisme. Une occasion en or de mettre en avant ses atouts, de stimuler les investissements et de donner un nouvel élan à l’économie locale.

Placée sous le thème "Gia Lai - Les montagnes embrassent la mer", l’Année nationale du tourisme - Gia Lai 2026 prévoit 155 événements, dont 21 organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, 34 en collaboration avec d’autres provinces et villes, et 100 dirigés par la province elle même.

C’est la première fois que Gia Lai, d’une superficie de plus de 21.500 km², la deuxième plus grande du pays, est choisie pour accueillir l’Année nationale du tourisme. L’événement intervient dans un contexte où le tourisme vietnamien entre dans une phase de restructuration axée sur la durabilité, l’intégration régionale et l’amélioration de la qualité de la croissance, plutôt que sur le seul nombre de visiteurs.

Selon le projet approuvé, l’Année nationale du tourisme - Gia Lai 2026 est définie comme un événement culturel, économique, social et touristique majeur à l’échelle nationale et internationale, visant à créer une dynamique de développement global pour le secteur du tourisme.

L’objectif principal ne se limite pas à présenter et à promouvoir les valeurs culturelles matérielles et immatérielles, mais vise également à mettre en avant les produits touristiques exceptionnels du Vietnam en général et de Gia Lai en particulier. En outre, l’événement a pour but de libérer les ressources et d’exploiter plus efficacement les avantages uniques de la province. Cela afin de créer une percée dans le développement du tourisme.

Dès le début de l’année, Gia Lai a lancé des activités promotionnelles. Ces événements permettent aux visiteurs de découvrir de nouveaux sites ainsi que des produits touristiques caractéristiques des régions montagneuses et côtières de la province.

"Cet événement représente une opportunité importante pour le développement de la province. Par conséquent, les activités doivent être mises en œuvre dans une optique de développement économique, tout en soulignant la collaboration étroite entre le tourisme, la culture, le sport, le commerce, l’agriculture, les services et les autres secteurs économiques connexes", a souligné Nguyên Thi Thanh Lich, vice présidente du Comité populaire de Gia Lai.

Pour assurer le rayonnement de l’Année nationale du tourisme - Gia Lai 2026, la responsable a chargé le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme d’évaluer la situation actuelle et de finaliser le plan de développement du tourisme maritime. Elle a également recommandé de s’inspirer des expériences réussies d’autres localités dotées de ports maritimes et actives dans le tourisme de croisière, telles que Hai Phong (Nord), Dà Nang (Centre) et Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Parallèlement, un plan de travail devra être élaboré avec les armateurs, les compagnies de croisière et les agences de voyage internationales afin de proposer une stratégie adaptée et efficace. Dans un premier temps, il conviendra d’étudier et de proposer un modèle pilote dont l’échéance de réalisation est fixée à février 2026.

Photo : VNA/CVN

D’autre part, Mme Lich a demandé à ce service de poursuivre la recherche et l’exploitation de trains touristiques locaux. Elle a également souligné la nécessité de collaborer avec les services du tourisme de la ville de Dà Nang et de la province de Khánh Hoà (Centre) pour la création d’une ligne patrimoniale reliant ces localités.

"Grâce à une série d’activités continues et à une direction efficace de la province, le secteur du tourisme espère que cette année sera marquée par un bond significatif en termes de croissance", a souligné Nguyên Thi Kim Chung, directrice adjointe du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Photo : VNA/CVN

Partageant son point de vue sur l’importance de l’Année nationale du tourisme, Nguyên Pham Kiên Trung, vice président de l’Association du tourisme de Gia Lai, a souligné la nécessité d’un important investissement en ressources locales pour son organisation. Ce qui témoigne de l’attention des autorités locales pour le développement du secteur touristique. Par conséquent, il est crucial de profiter des campagnes de communication et de promotion du tourisme à Gia Lai à l’occasion de cet événement majeur.

En 2025, le tourisme de Gia Lai a continué de croître avec 12,4 millions de visiteurs, soit une augmentation de 17,6% par rapport à l’année précédente. Le tourisme a apporté un chiffre d’affaires d’environ 29.000 milliards de dôngs. En 2026, Gia Lai vise 15 millions de visiteurs, soit une augmentation de 21% par rapport à 2025 et environ 35.000 milliards de dôngs de recettes. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la province continuera d’investir dans les infrastructures, les établissements d’hébergement, les services et l’amélioration de la qualité des ressources humaines.

Vân Anh/CVN