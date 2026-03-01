Le tourisme de Hô Chi Minh-Ville en forte croissance, un nouvel élan à l’ère numérique

Au cours des neuf jours du Têt du Cheval 2026, le voyage de Hô Chi Minh-Ville a enregistré un chiffre d’affaires de 12.150 milliards de dôngs, en forte hausse par rapport à la même période. La ville maintient sa dynamique de croissance, développe des produits distinctifs, accélère la transformation numérique et vise l’édification d’un écosystème intelligent, durable et riche en identité.

Photos : VNA/CVN

Le nombre de visiteurs dans les sites touristiques de la ville a atteint 4,32 millions, en augmentation de 35%. Les arrivées internationales se sont élevées à 170.000, soit une croissance de 51,7% par rapport à la même période de 2025. Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, durant les neuf jours de congé du Nouvel An lunaire (du 14 au 22 février), les recettes touristiques ont atteint 12.150 milliards de dôngs, soit une progression de 42,9% sur un an.

Les statistiques du service indiquent que 4,32 millions de touristes ont fréquenté les sites touristiques de la ville (+35%), tandis que le nombre de voyageurs internationaux a atteint 170.000, en hausse de 51,7% par rapport à 2025.

Relance du marché après le Têt

À l’occasion du Têt traditionnel, la mégapole du Sud a également enregistré une tendance marquée pour le tourisme urbain, les loisirs, les visites et les expériences culturelles liées au Nouvel An, avec une concentration sur une diversité de produits emblématiques et d’espaces centraux. Les grandes séries d’événements traditionnels organisées chaque année ont contribué à retenir les visiteurs plus longtemps et à accroître leurs dépenses en services.

Afin de maintenir l’élan de relance du marché après le Têt, le secteur touristique de la ville met l’accent sur le développement de destinations flexibles dans la conception des produits. Il s’oriente notamment vers un développement durable, valorisant le patrimoine culturel local, renforçant les liens avec les communautés et édifiant un écosystème de produits évolutif, capable de s’adapter à différents segments de clientèle, en direction d’un voyage intelligent.

Les voyagistes ont fait preuve de dynamisme en concevant et en proposant de nombreux circuits de courte durée : visites urbaines, expériences nocturnes, circuits gastronomiques ou encore liaisons entre la ville et les provinces voisines.

Les établissements d’hébergement ont mis en place diverses promotions sur les tarifs des chambres et les services associés, tout en améliorant la qualité d’accueil et en renforçant leurs effectifs durant la haute saison. De leur côté, les entreprises de restauration, de divertissement et les centres commerciaux ont continuellement élargi leurs horaires d’ouverture, renouvelé leurs produits et enrichi l’expérience offerte aux touristes.

Photos : VNA/CVN

Concrètement, la rue piétonne Nguyên Huê - le quai Bach Đang a attiré un grand nombre d’habitants et de visiteurs venus participer aux activités d’accueil du Nouvel An, aux spectacles d’art de rue et aux circuits de tourisme fluvial.

Par ailleurs, des lieux animés de shopping et de gastronomie tels que le marché Bên Thành, Saigon Centre, Takashimaya et Vincom Đông Khoi ont connu une forte affluence. Les sites historiques comme le Palais de la Réunification, le Musée des vestiges de la guerre et le Musée Hô Chi Minh-Ville ont également maintenu un flux stable de voyageurs, en particulier internationaux.

Les zones balnéaires de Vung Tàu, Long Hai, Hô Tràm et Hô Côc ont continué d’enregistrer une hausse du nombre de touristes en séjour, en provenance du centre-ville et des provinces du Sud-Est. Les complexes hôteliers haut de gamme à Hô Tràm et Long Hai ont affiché des taux d’occupation élevés, plusieurs établissements étant complets durant les jours de pointe. Les sites de tourisme spirituel et écologique tels que la statue du Christ-Roi, Núi Lon - Núi Nho et les sources thermales de Binh Châu ont attiré un grand nombre de visiteurs.

Selon Trung Hâu, dans le quartier de Thuân An, de plus en plus de personnes privilégient les circuits de courte durée et les voyages après le Têt, car la période précédant et durant la fête est généralement consacrée à l’achèvement des travaux de fin d’année et aux préparatifs.

L’expansion de la ville ne se limite pas à l’augmentation des ressources touristiques exploitables. Le service municipal du tourisme, en coordination avec les comités populaires des quartiers, communes et zones spéciales, a optimisé l’exploitation des espaces culturels, des destinations et des produits touristiques emblématiques, offrant ainsi davantage d’options de voyage intra-provincial aux habitants et aux visiteurs nationaux et étrangers.

Depuis Hô Chi Minh-Ville, les touristes peuvent également réserver des circuits interrégionaux vers des destinations du Sud bénéficiant d’atouts naturels, d’infrastructures développées et d’une connectivité pratique, telles que Phú Quôc, Nha Trang, Phan Thiêt et Đà Lat.

Voyage intelligent

Entrant dans une nouvelle ère de développement, la ville, notamment son secteur touristique, s’attache à la fois à préserver les acquis obtenus et à renouveler fortement ses approches, en poursuivant la diversification des programmes de développement de produits, en rehaussant la qualité des destinations, en innovant dans la promotion et en consolidant la marque touristique de la ville à l’échelle régionale et internationale.

Photo : VNA/CVN

Vu Ngoc Lâm, directeur national d’Agoda Vietnam, estime que les voyageurs vietnamiens se montrent de plus en plus ouverts à l’intégration des technologies dans leurs parcours touristiques. L’intérêt croissant pour les applications d’intelligence artificielle (IA) reflète une recherche accrue de commodité, d’efficacité et de personnalisation.

La plateforme de voyage numérique Agoda ne cesse d’investir dans l’innovation technologique afin d’offrir une expérience fluide et intuitive, permettant aux voyageurs d’explorer le monde librement, selon leurs préférences, leur rythme et leur style personnels.

Selon le rapport sur les tendances du voyage 2026 récemment publié par Agoda, les voyageurs vietnamiens figurent en tête de la région en matière de disposition à utiliser l’IA pour planifier leurs voyages. Bien que son application dans le tourisme n’en soit encore qu’à ses débuts, les visiteurs vietnamiens affichent une attitude très positive à l’égard de cette technologie.

Concernant la transformation numérique et écologique ainsi que le développement durable du tourisme, Pham Huy Binh, directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que chaque touriste venant dans la ville ne recherche pas seulement un voyage, mais souhaite découvrir l’histoire d’un territoire, d’une métropole au rythme dynamique et à l’identité propre. C’est pourquoi, le secteur touristique s’efforce chaque jour d’offrir des expériences toujours plus abouties, humaines et adaptées aux tendances modernes.

À mesure que Hô Chi Minh-Ville devient une métropole unifiée de grande envergure, l’espace touristique s’élargit, les ressources se diversifient et les opportunités de coopération se multiplient. Toutefois, cela exige également une vision plus ambitieuse et une coordination plus étroite.

Photos : VNA/CVN

Ainsi, le secteur du tourisme entre dans une nouvelle phase avec la détermination de développer des produits à forte identité, de se positionner en pionnier de la transformation numérique et, surtout, de faire de la culture professionnelle une valeur fondamentale.

Le secteur poursuivra le développement vigoureux du tourisme intelligent - fondé sur les mégadonnées, les cartes numériques, l’IA et des plateformes multi-supports personnalisées - afin de créer un écosystème moderne, pratique et compétitif à l’échelle internationale.

Diversité d’activités

Dans la soirée du 27 février, sur la place de la tour Tam Thang, dans le quartier de Vung Tàu, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé la cérémonie d’ouverture du Festival culturel et touristique 2026, placée sous le thème "L’éclat de l’excellence".

Le moment fort de la cérémonie d’ouverture a été le rituel du tir inaugural des canons. Les détonations ont évoqué la bataille héroïque d’autrefois à la forteresse de Phước Thắng, tout en symbolisant une percée et le lancement d’une nouvelle année prospère pour le secteur du tourisme et le développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Un programme artistique remarquable comprend des spectacles de danse aux tambours et des performances de danse du lion, de la licorne et du dragon, contribuant à raviver la fierté nationale et la volonté de défendre la souveraineté maritime et insulaire.

L’espace festif de cette année s’est animé avec un spectacle de parapente lumineux organisé par la Fédération de parapente et de cerf-volant sportif de Hô Chi Minh-Ville. Cinq aéronefs motorisés, combinant éclairages et feux d’artifice, ont offert un panorama spectaculaire dans le ciel de la place de la tour Tam Thang.

Une série d’activités sportives nautiques telles que la voile Sailing, le flyboard, le paddle (SUP) et le jetboard, le long de la plage du Parc Thùy Vân, dans le quartier de Vung Tàu, a confirmé le potentiel de développement de l’économie maritime et des services haut de gamme de la ville.

Trân Thi Diêu Thúy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le programme constitue un pont d’échanges pour promouvoir l’image, le potentiel et les atouts de la ville auprès des visiteurs. La signification profonde de l’événement réside dans la valorisation des traditions et des valeurs d’excellence, tout en exprimant l’aspiration à s’élever et à saisir de nouvelles opportunités pour la mégapole du Sud. En 2026, la ville vise à positionner sa marque touristique comme impressionnante, conviviale et sûre.

Photos : VNA/CVN

Cet événement contribue également à relier des patrimoines et destinations emblématiques tels que le Palais de la Réunification, le marché Bên Thành et les tunnels de Cu Chi à l’écosystème du tourisme balnéaire de Vung Tàu, Hô Tràm, Long Hai, Côn Đao, ainsi qu’aux sites touristiques majeurs comme le complexe Đai Nam et le lac Dâu Tiêng, permettant aux habitants et aux visiteurs d’explorer et de vivre des expériences variées.

Le maintien du dynamisme festif après le Têt ne contribue pas seulement à enrichir la vie spirituelle de la communauté, mais stimule également la croissance touristique, permettant à la ville de rester dynamique et riche en identité. Parallèlement, elle développe des circuits touristiques interrégionaux reliant des destinations phares afin de créer une chaîne d’expériences complète, allant de la métropole animée aux stations balnéaires, en passant par les campagnes verdoyantes et les écosystèmes diversifiés.

L’ensemble de ces activités vise à créer de nouveaux produits et des expériences inoubliables pour attirer les touristes nationaux et internationaux. En 2026, le secteur touristique de la ville ambitionne d’accueillir 11 millions de visiteurs internationaux et 50 millions de touristes nationaux.

Nguyên Thành/CVN