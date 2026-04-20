icon search
mask
Brefs / International
Nouvelle-Zélande : la capitale Wellington décrète l'état d'urgence face à de graves inondations

L'état d'urgence a été décrété lundi 20 avril à Wellington, la capitale néo-zélandaise, alors que des pluies torrentielles ont provoqué de graves inondations et des glissements de terrain, et qu'un homme est porté disparu.

>> Chine : plus de 80.000 personnes évacuées au Guizhou face aux inondations

>> Les inondations au Pendjab font 33 morts et plus de deux millions de sinistrés

>> De graves inondations touchent plus de 960.000 personnes au Soudan du Sud


La police recherche Philip Sutton, un homme d'une soixantaine d'années originaire de la banlieue de Karori, qui a été porté disparu après que son domicile a été submergé par les eaux et les débris, selon un communiqué de la police. La région reste sous alerte rouge de fortes pluies à haut risque jusqu'à mardi soir, selon le service météorologique du pays. Les habitants des zones basses et inondables ont été invités à évacuer de leur propre initiative au cours des 24 prochaines heures, bien qu'aucune évacuation obligatoire n'ait été ordonnée pour l'instant. Un centre d'aide d'urgence a été ouvert pour les personnes déplacées. Certaines zones du sud de l'île du Nord sont encore en train de nettoyer les dégâts causés par les crues soudaines qui se sont produites dimanche. 

Xinhua/VNA/CVN

#Nouvelle-Zélande #Wellington #graves inondations

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top