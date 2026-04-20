Nouvelle-Zélande : la capitale Wellington décrète l'état d'urgence face à de graves inondations

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La police recherche Philip Sutton, un homme d'une soixantaine d'années originaire de la banlieue de Karori, qui a été porté disparu après que son domicile a été submergé par les eaux et les débris, selon un communiqué de la police. La région reste sous alerte rouge de fortes pluies à haut risque jusqu'à mardi soir, selon le service météorologique du pays. Les habitants des zones basses et inondables ont été invités à évacuer de leur propre initiative au cours des 24 prochaines heures, bien qu'aucune évacuation obligatoire n'ait été ordonnée pour l'instant. Un centre d'aide d'urgence a été ouvert pour les personnes déplacées. Certaines zones du sud de l'île du Nord sont encore en train de nettoyer les dégâts causés par les crues soudaines qui se sont produites dimanche.

Xinhua/VNA/CVN