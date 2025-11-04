Un nouveau séisme fait plus de 20 morts en Afghanistan

Un séisme de magnitude 6,3 a fait plus de 20 morts le 3 novembre dans le Nord de l'Afghanistan, deux mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays.

Photo : VNA/CVN

Le séisme, qui s'est produit peu avant 20h30 GMT (01h00 heure locale) à Kholm, dans la province de Samangan près de la ville de Mazar-e-Sharif, avait une profondeur de 28 km, selon l'Institut d'études géologiques américain USGS.

"D'après les informations dont nous disposons pour l'instant, 534 personnes ont été blessées et plus de 20 martyrs ont été transportés dans des hôpitaux des provinces de Samangan et Balkh", a indiqué Sharafat Zaman, porte-parole du ministère de la Santé.

D'après l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (Andma), la plupart des victimes se trouvaient à Samangan et parmi les blessés, 25 le sont grièvement.

À Mazar-e-Sharif, grande ville du Nord du pays dans la région de Balkh, la Mosquée bleue, joyau du XVe siècle en faïences éclatantes, a été endommagée : des pierres se sont détachées, notamment au niveau du minaret de cet imposant édifice, l'un des seuls lieux touristiques du pays.

Le ministère de l'Information et de la Culture a indiqué qu'il prendrait "immédiatement les mesures nécessaires pour évaluer les dégâts et les réparer".

"De nombreuses maisons ont été détruites et d'importantes pertes financières sont à signaler", a déclaré sur X le porte-parole adjoint du gouvernement taliban, Hamdullah Fitrat, précisant avoir ordonné la distribution d'aide.

Dans le village de Tashqurghan du district de Kholm, des habitants fouillent les décombres et s'affairent à déblayer.

"Toutes les maisons ont été frappées et des gens ont été blessés", témoigne Ahmad Khan، un résident, auprès de l'AFP. "Nous demandons au gouvernement d'aider à la reconstruction".

Électricité coupée

Photo : AFP/VNA/CVN

Entre Mazar-e-Sharif et Kholm, le ministère de la Défense a dit avoir déblayé et rouvert la route qui avait été coupée par des éboulements.

Mais le courant doit encore être rétabli dans plusieurs provinces après que des lignes en provenance d'Ouzbékistan ont été endommagées, a indiqué l'entreprise d'électricité publique Dabs.

Les secousses du séisme ont été ressenties jusque dans la capitale Kaboul, à des centaines de kilomètres de là, d'après des journalistes de l'AFP sur place.

Il survient après celui de magnitude 6 qui avait touché fin août les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar.

De moindre intensité, il avait toutefois été suivi de nombreuses répliques et les secours avaient été ralentis par des glissements de terrain, des éboulements et l'absence de routes praticables dans ces zones montagneuses et reculées.

Le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan, il avait fait plus de 2.200 morts et près de 4.000 blessés, selon les autorités talibanes.

D'après le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), 221.000 personnes ont encore un "besoin aigu" d'aide dans l'Est.

"Peur et incertitude"

"Alors que les températures chutent, des milliers d'enfants de l'Est ravagé par le séisme font face à l'hiver avec des tentes pour seule protection contre la pluie et la neige", a alerté le 3 novembre Samira Sayed Rahman, de l'ONG Save the children, qui a indiqué déployer une équipe à Samangan.

"Et maintenant, des familles dans le Nord vivent aussi dans la peur et l'incertitude après le dernier puissant séisme", a-t-elle poursuivi.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Depuis 1900, le Nord-Est a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.

Les talibans, de retour au pouvoir depuis 2021, ont déjà été confrontés à plusieurs séismes dont celui dans la région de Hérat, à la frontière avec l'Iran, en 2023, dans lequel plus de 1.500 personnes avaient été tuées et plus de 63.000 habitations détruites.

AFP/VNA/CVN