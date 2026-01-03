Séisme au Mexique : deux décès et des maisons détruites près de l'épicentre

Au moins deux personnes sont mortes vendredi 2 janvier au Mexique dans un séisme de magnitude 6,5 qui a frappé le Sud-Ouest du pays au petit matin et détruit de nombreuses maisons près de l'épicentre sur la côte Pacifique.

Le sol a tremblé à 07h58 (13H58 GMT), poussant les habitants de la capitale à évacuer leurs appartements, encore pour beaucoup en pyjama.

La secousse a contraint Mme Sheinbaum à suspendre subitement sa conférence de presse quotidienne lorsqu'a retenti l'alerte prévenant de son imminence.

L'épicentre est situé près de San Marcos, dans l'État de Guerrero (Sud), à environ 400 km de la capitale, a précisé l'Institut américain de géophysique (USGS), indiquant que le séisme s'est produit à 35 km de profondeur.

À son retour au Palais national, quelques minutes après la violente secousse, Mme Sheinbaum a indiqué qu'il n'y avait pas de signalements de "dégâts graves", ni à Mexico ni dans l'Etat de Guerrero.

Les autorités municipales de Mexico ont cependant fait part du décès accidentel d'un homme de 60 ans qui a fait une chute alors qu'il évacuait son domicile au 2e étage. Selon la maire de Mexico, Clara Brugada sur X, 12 personnes ont par ailleurs été blessées.

La ville de San Marcos, à proximité de la célèbre station balnéaire d'Acapulco et ses quelque 650.000 habitants, a été plus durement touchée.

Une femme d'une cinquantaine d'années "a perdu la vie quand sa maison s'est effondrée sur elle", a déclaré la gouverneure de l'Etat de Guerrero, Evelyn Salgado.

Selon le maire de San Marcos (13.000 habitants), Misael Lorenzo Castillo, une cinquantaine de maisons ont été complètement détruites et "toutes les maisons sont fissurées".

Des habitants de San Marcos ont montré à un journaliste de l'AFP les fissures qui lézardent les murs de leurs maisons et des pans de murs effondrés. "San Marcos a été très touché, dévasté", se lamente devant sa demeure fissurée un habitant, Rogelio Moreno.

Ricardo, un touriste mexicain qui a quitté son hôtel d'Acapulco torse nu, a regretté de "commencer l'année avec une telle frayeur", disant avoir ressenti ensuite de nombreuses répliques.

Selon le Service sismologique national, 546 répliques de faible intensité ont été enregistrées.

Aucune alerte au tsunami n'a été lancée, selon le service météorologique américain (NOAA).

"Sensation horrible"

Le Mexique s'est doté de systèmes d'alerte qui préviennent de l'imminence des secousses. Il donne à la population, via les téléphones portables, environ une minute pour se mettre à l'abri.

La mairie de Mexico a également installé des haut-parleurs sur les poteaux d'éclairage public qui peuvent lancer des "alertes sismiques".

"Je dormais quand l'alarme de la rue s'est mise à retentir. Ça m'a vraiment effrayée quand ça disait +séisme violent+. Je me suis levée paniquée", a témoigné auprès de l'AFP Karen Gómez, 47 ans, employée de bureau qui vit au 13e étage d'un immeuble du quartier Alvaro Obregon de Mexico.

"Je sais comment se passent les tremblements de terre ici. Cette sensation de peur est horrible quand on sent le bâtiment bouger", a dit à l'AFP Norma Ortega, 57 ans, directrice d'une crèche vivant au 10e étage d'un immeuble du même quartier.

Le Mexique est situé à la jonction de cinq plaques tectoniques, ce qui en fait l'un des pays les plus vulnérables aux tremblements de terre, en particulier sur cette côte du Pacifique, où est enregistrée la plus forte activité sismique au monde.

En 1985, un séisme de magnitude 8,1 avait ravagé une grande partie du centre et du sud du pays. Il avait fait plus de 12.000 morts et causé de graves dégâts à Mexico.

Une partie de la capitale, principalement son centre, est construite sur un sous-sol marécageux, autrefois un lac, ce qui la rend particulièrement sensible aux tremblements de terre.

Le 19 septembre 2017, un séisme de magnitude 7,1 tuait 369 personnes, la plupart dans la capitale. Le même jour cinq ans plus tard, le centre du Mexique était frappé par un autre séisme, quelques heures seulement après la participation de millions de personnes à un exercice de sécurité simulant un tremblement de terre.

AFP/VNA/CVN