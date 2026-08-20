Un programme politico-artistique célèbre les grandes étapes de l’histoire du Vietnam

Les grandes étapes historiques du Vietnam ont été mises en lumière lors d'un programme politico-artistique spécial organisé dans la soirée du 20 août, en présence du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et de son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement, organisé à Hanoï par le journal Dai biêu nhân dân (Représentants du peuple), marquait le 81e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945) et de la Fête nationale (2 septembre 1945), ainsi que le 80e anniversaire de l'Assemblée nationale du Vietnam.

Il a mis en exergue le parcours du Vietnam depuis son indépendance vers l'édification d'une démocratie socialiste fondée sur l'État de droit, a honoré la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh, et a valorisé les traditions historiques, culturelles et révolutionnaires de la nation.

À travers un langage artistique engagé, la manifestation a retracé le cheminement historique du pays, depuis le retour du Président Hô Chi Minh pour diriger la révolution jusqu'à l'automne 1945, marqué par la naissance de la République démocratique du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le spectacle a également mis en lumière les 80 années durant lesquelles l'Assemblée nationale a accompagné la nation dans ses luttes pour l'indépendance, l'unification, ainsi que dans ses phases de renouveau et de développement.

S’inspirant de la Ba Dinh historique, où le Président Hô Chi Minh lut la "Proclamation d’Indépendance", le programme a illustré la continuité de la pensée selon laquelle "le peuple est à la racine", tout en mettant en lumière le rôle de l’Assemblée nationale dans l’institutionnalisation de la volonté et des aspirations du peuple, la mise en place du cadre institutionnel et l’accompagnement du pays à chaque étape de son développement.

Ce programme a contribué à sensibiliser les jeunes générations à leur responsabilité de préserver et de perpétuer les acquis de la révolution, tout en suscitant un élan d'enthousiasme et d'émulation patriotique. Elle a également encouragé les cadres, les membres du Parti et les citoyens de tous horizons à mobiliser la force de la grande union nationale pour œuvrer ensemble à l'édification et à la défense ferme de la patrie.

VNA/CVN