La communauté vietnamienne en Thaïlande célèbre la Fête nationale dans un esprit de solidarité

Dans la soirée du 19 août, l’Association des Vietnamiens de Bangkok et des zones limitrophes a organisé une rencontre solennelle à l’occasion du 81 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, le 2 septembre, ainsi que du 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

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Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur Pham Viêt Hùng a salué les contributions précieuses de la communauté vietnamienne en Thaïlande agissant comme une passerelle essentielle dans le renforcement des liens bilatéraux. Le diplomate a souhaité que les compatriotes continuent d’accompagner les gouvernements, les entreprises et les peuples des deux nations pour cultiver une relation de confiance, de compréhension mutuelle et de coopération bénéfique, au service de la paix, de la stabilité et du développement durable de la région comme du monde.

À cette occasion, le président de l’Association des entrepreneurs Thaïlande -Vietnam, Hô Van Lâm, a félicité l’Association des Vietnamiens de Bangkok pour la consolidation de son conseil d’administration, avec l’élection de Dô Xuân Lôc à la présidence et de Nguyên Thi Mùi à la tête de la section féminine. Il a exhorté l’association à renforcer la solidarité, à développer la communauté et à intensifier la coordination avec les autres organisations de Vietnamiens en Thaïlande, afin de bâtir une communauté forte et respectée au sein de la société d’accueil.

Photo : VNA/CVN

La Viêt kiêu Nguyên Thi Loi, âgée de 78 ans, a fait part de son attachement aux activités communautaires, exprimant l’espoir que l’association saura attirer davantage de membres, notamment à l’occasion des célébrations traditionnelles telles que le Printemps du pays natal ou le Têt traditionnel.

De son côté, Nguyên Minh Dông, représentant de la chaîne de restaurants Pho Van, a exprimé sa fierté en tant que jeune expatrié contribuant au dynamisme collectif. Il a souligné que le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Thaïlande favorise l'essor des affaires, tout en encourageant la diaspora à rester tournée vers ses racines et la Patrie.

Sanan Angubokul, président de l’Association d’amitié Thaïlande - Vietnam, a indiqué que son organisation maintenait une coopération étroite avec les secteurs public et privé thaïlandais afin de soutenir les jeunes générations, en particulier les Thaïlandais d’origine vietnamienne. Il s’est engagé à renforcer les capacités de la jeunesse et a appelé à une coopération créative en faveur du développement futur de l’association.

La rencontre s’est achevée dans une atmosphère joyeuse, rythmée par des chants à la gloire de la Patrie et du Président Hô Chi Minh, interprétés par des artistes du Conservatoire de musique de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN