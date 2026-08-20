Le dirigeant Tô Lâm reçoit le conseiller à la sécurité nationale des Philippines

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 20 août au siège du Comité central du Parti une délégation de haut niveau du Conseil de sécurité nationale des Philippines, conduite par son conseiller, Eduardo S.L. Oban Jr, en visite de travail au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a salué la visite, qui intervient alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1976-2026) et viennent d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique renforcé, témoignant de leur confiance politique et d’une solide base stratégique.

Il a félicité les Philippines pour leur présidence de l’ASEAN en 2026 et leurs efforts en faveur de la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. Le Vietnam est prêt à se coordonner avec les Philippines et les autres membres de l’ASEAN pour consolider la paix et la sécurité, renforcer la connectivité et promouvoir un développement inclusif et durable, centré sur les populations. Il a également salué les progrès socio-économiques des Philippines, devenues récemment un pays à revenu intermédiaire supérieur.

Concernant les relations bilatérales, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec les Philippines, pays voisin ami et partenaire important dans la région, les deux pays étant membres de l’ASEAN et fermement attachés à la paix, à la stabilité et au respect du droit international.

Eduardo S.L. Oban Jr a souligné l’importance de sa visite pour concrétiser le cadre du partenariat stratégique renforcé entre les deux pays. Il a réaffirmé que le Vietnam figurait parmi les principaux partenaires des Philippines en Asie du Sud-Est et exprimé le souhait de renforcer une coopération substantielle et efficace.

Dans un contexte international et régional marqué par de nombreuses incertitudes, Tô Lâm a appelé les deux pays à renforcer leur confiance politique, leur coopération et leur solidarité, ainsi qu’à accroître leur résilience et leur autonomie stratégique. Il a notamment proposé d’intensifier les échanges de haut niveau et à tous les niveaux, de promouvoir la signature du Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique renforcé et de renforcer les consultations sur les questions stratégiques régionales et internationales.

De nombreux intérêts communs

Photo : VNA/CVN

Les deux parties sont également encouragées à approfondir leur coopération en matière de sécurité, notamment dans le sauvetage et les secours, ainsi que dans l’application des sciences et technologies face aux menaces traditionnelles et non traditionnelles, telles que la criminalité transnationale, le changement climatique et la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire.

S’agissant de la Mer Orientale, Tô Lâm a proposé que les deux pays poursuivent leur coordination sur les questions d’intérêt commun afin de contribuer à la paix et à la stabilité régionales. Le Vietnam est prêt à soutenir les initiatives philippines de coopération maritime au sein de l’ASEAN et à œuvrer à l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Eduardo S.L. Oban Jr a remercié le Vietnam pour son soutien à la présidence philippine de l’ASEAN et exprimé le souhait d’approfondir la coopération dans les domaines stratégiques et maritimes. Il a estimé que les Philippines et le Vietnam partageaient de nombreux intérêts communs, notamment dans la promotion des échanges et du dialogue, ainsi que dans le maintien et le renforcement d’un environnement régional pacifique et stable. Il a souligné l’importance de régler les différends et les litiges par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la CNUDM de 1982.

Il a affirmé qu’il œuvrerait, dans le cadre de ses fonctions, au développement du partenariat stratégique renforcé entre les deux pays de manière concrète et efficace dans tous les domaines, notamment en matière de sécurité, conformément aux engagements et accords conclus par les dirigeants des deux pays.

VNA/CVN