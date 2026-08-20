La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà reçoit l'ambassadeur chinois He Wei

La secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre, Pham Thi Thanh Trà, a reçu, jeudi 20 août à Hanoï, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Rappelant la tradition de bonne amitié unissant les deux Partis, les deux pays et les deux peuples, M me Thanh Trà a réaffirmé que le développement des relations avec la Chine constitue une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, la vice-Première ministre a salué les contributions actives du diplomate et de l'ambassade de Chine au développement positif des liens entre les deux nations, notamment l’organisation avec succès de la récente visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, ainsi que de l'entretien téléphonique entre le Premier ministre Lê Minh Hung et son homologue Li Qiang, et d’autres activités diplomatiques importantes.

Elle a insisté sur la nécessité, dans un contexte international complexe et imprévisible, de concrétiser les perceptions communes importantes établies par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays afin de consolider et développer sans cesse la coopération bilatérale, particulièrement dans les domaines substantiels.

La vice-Première ministre a informé l'ambassadeur des avancées récentes du Vietnam et de la promulgation et de la mise en œuvre des résolutions stratégiques pour la nouvelle phase de développement du pays. Elle a proposé aux deux parties de poursuivre leur coordination étroite, de concrétiser des contenus de coopération, de promouvoir les échanges de haut niveau et à tous les niveaux, accroître l'efficacité de la coopération concrète dans divers domaines et s’entraider pour réaliser les objectifs de développement communs.

Photo : Chinhphu/CVN

Félicitant la Chine pour ses réalisations de développement sous la direction du Parti communiste chinois dont le secrétaire général et président Xi Jinping est à la tête, elle a exprimé le souhait d'intensifier les échanges et le partage d'expertises dans divers secteurs clés, notamment l'organisation de l'appareil étatique, la formation de ressources humaines de haute qualité, l'attraction des talents, ainsi que le développement du tourisme, des industries culturelles et de la santé, dont la médecine traditionnelle.

Pour sa part, l'ambassadeur He Wei a souligné que les relations entre les deux Partis et les deux États traversent une phase de développement florissante, caractérisée par des contacts diplomatiques de haut niveau et une croissance exceptionnelle du commerce, de l'investissement, du tourisme et des échanges entre habitants.

Le diplomate chinois a chaleureusement salué les réformes vigoureuses engagées par le Vietnam sous la direction du Comité central du Parti communiste du Vietnam, conduit par son secrétaire général, Tô Lâm.

Le diplomate chinois a chaleureusement félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement, notamment pour les réformes vigoureuses menées dans divers domaines sous la direction du Comité central du Parti communiste du Vietnam, dirigé par son secrétaire général et président Tô Lâm. Il a enfin réitéré la volonté de la Chine de renforcer les échanges d'expériences et l'apprentissage mutuel pour faire progresser l'édification du socialisme dans les deux pays, au profit de leurs populations respectives.

VNA/CVN