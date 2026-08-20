Fête nationale : la province de Lào Cai se prépare à l’affluence touristique

À l’approche des congés de la Fête nationale (2 septembre) et de la haute saison touristique de fin d’année, Lào Cai (Nord) renforce ses dispositifs de sécurité, de contrôle des prix et de qualité des services. La province entend ainsi accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions tout en consolidant son image de destination sûre, professionnelle et accueillante.

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Photos : VNA/CVN

Afin d’assurer de bonnes conditions d’accueil aux habitants locaux comme aux touristes, le Service de la culture, des sports et du tourisme de Lào Cai a demandé aux collectivités locales, à l’association provinciale du tourisme, aux entreprises, aux établissements de services et aux gestionnaires de sites touristiques de coordonner étroitement la mise en œuvre de plusieurs mesures.

L’objectif est de garantir, sur l’ensemble du territoire, un environnement touristique sûr, ordonné, accueillant et professionnel, en veillant notamment à la sécurité publique, à la propreté, à la sécurité alimentaire, à la qualité des services et à la capacité d’intervention en cas de situation exceptionnelle.

Une coordination renforcée

Les autorités locales et les unités concernées sont ainsi appelées à travailler en étroite coordination avec la police, les services de santé et les services des transports afin de renforcer la sécurité, la régulation de la circulation, la prévention des incendies et les dispositifs de secours. Elles doivent également anticiper les plans d’intervention en cas de catastrophes naturelles, de tempêtes, de crues ou de tout autre incident imprévu.

Dans les principaux sites touristiques, des dispositifs de répartition des flux de visiteurs et de régulation de la circulation devront être préparés en amont afin de limiter les situations de saturation et les embouteillages, susceptibles de nuire à l’expérience des voyageurs comme à la vie quotidienne des habitants.

Photo : VNA/CVN

Les gestionnaires de sites touristiques et les prestataires de services sont par ailleurs tenus de renforcer l’encadrement des visiteurs et les dispositifs de sécurité, en particulier pour les activités présentant des risques pour la santé ou l’intégrité physique. Il leur est demandé de mobiliser un personnel suffisant pour informer, orienter et assister les touristes, tout en étant en mesure de réagir rapidement en cas d’incident. Les autorités entendent également prévenir et sanctionner les comportements de harcèlement, de sollicitation insistante ou de nuisance envers les visiteurs.

Une vigilance particulière est accordée aux activités de loisirs aquatiques ainsi qu’aux services de transport touristique. Les exigences en matière de sécurité, notamment sur les voies navigables intérieures, devront être strictement respectées. Les opérateurs sont invités à suivre attentivement les prévisions météorologiques et à suspendre sans délai les excursions vers les zones exposées aux fortes pluies, aux glissements de terrain, à la houle, aux vents violents ou à toute autre condition météorologique dangereuse, jusqu’à l’amélioration de la situation.

Au-delà du seul impératif de sécurité, Lào Cai entend également intensifier les contrôles des activités touristiques et des services liés au tourisme, alors que la fréquentation pourrait nettement augmenter durant cette période.

Les autorités locales devront vérifier le respect des conditions d’exploitation, la qualité des services, les normes de sécurité incendie, la protection de l’environnement, la sécurité alimentaire ainsi que l’application des réglementations en vigueur, et traiter rapidement les éventuelles infractions.

L’utilisation irrégulière d’enseignes, de formulations, d’images ou de symboles, ainsi que la promotion abusive du classement des établissements d’hébergement, figurent également parmi les pratiques faisant l’objet d’une surveillance et de contrôles spécifiques.

Photos : VNA/CVN

S’agissant des entreprises et prestataires touristiques, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme exige le strict respect des règles relatives à la publication et à l’affichage des prix. Tarifs des chambres, prix des services, frais supplémentaires, offres promotionnelles, modalités de remboursement ainsi que conditions d’annulation ou de modification des réservations doivent être clairement portés à la connaissance des clients.

Les établissements devront appliquer les tarifs affichés et fournir des prestations conformes aux engagements pris envers les visiteurs. Cette mesure vise notamment à limiter les hausses abusives de prix, le démarchage agressif et les pressions commerciales souvent observés lors des périodes de forte affluence.

Parallèlement, les acteurs du secteur sont encouragés à organiser des formations et des sessions de perfectionnement afin d’améliorer les compétences et la qualité de service de leur personnel, en particulier à l’occasion des grands événements et des journées de forte affluence. L’objectif est d’offrir aux visiteurs une expérience plus positive, plus fluide et plus chaleureuse.

De grandes célébrations en perspective

Les célébrations de cette année coïncident également avec le 81e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et celui de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre).

Dans ce cadre, les collectivités locales sont invitées à organiser, seules ou en partenariat, des programmes artistiques et des événements à destination des habitants et des touristes. Les gestionnaires de sites et les entreprises du secteur sont également encouragés à développer des produits touristiques autour de la mémoire et du retour aux sources, en valorisant l’histoire, la culture et les traditions révolutionnaires locales.

Au-delà de la période des congés, les entreprises touristiques de la province sont appelées à poursuivre la conception de programmes et d’offres adaptés aux attentes des clientèles nationales et internationales, afin de maintenir l’attractivité de la destination tout au long de l’année.

Les coopérations entre collectivités et entreprises dans les domaines de la promotion, de la communication et de la création d’offres interrégionales doivent également être renforcées afin de mieux faire connaître les destinations, les produits et les services touristiques de Lào Cai durant les derniers mois de l’année.

Autre point notable dans la préparation de cette période festive : le renforcement de l’information et des recommandations adressées aux touristes sur l’intérêt de souscrire une assurance voyage et de choisir des programmes touristiques offrant de véritables garanties de sécurité.

Les visiteurs sont ainsi invités à souscrire une assurance voyage et à privilégier les circuits proposés par des entreprises légalement autorisées à exercer des activités de voyage.

Parallèlement, les autorités locales devront renforcer l’information et l’alerte sur les risques liés aux voyages improvisés ou aux programmes touristiques promus et organisés à des fins commerciales par des particuliers, des influenceurs ou des créateurs de contenu ne respectant pas les conditions prévues par la loi.

Cette démarche vise à mieux sensibiliser les voyageurs et à les aider à se prémunir contre les risques, dans un contexte où les modes de promotion et d’organisation des séjours et des déplacements se diversifient rapidement sur les plateformes numériques.

En conjuguant renforcement de la sécurité, contrôle de la qualité des services, transparence tarifaire, professionnalisation des acteurs et diversification de l’offre, Lào Cai entend garantir de meilleures conditions d’accueil pendant les congés de la Fête nationale du 2 septembre et préparer une saison touristique de fin d’année 2026 plus sûre, plus professionnelle et plus attractive.

Phuong Nga/CVN