L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh doit être un modèle en matière d’édification du Parti et d’intégrité académique

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a demandé à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh de devenir un modèle en matière d’édification du Parti, de discipline, d’intégrité académique et d’éthique du service public, lors d’une séance de travail tenue le 20 août à Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

Selon le rapport présenté à cette occasion, l’académie a accompli de manière globale les missions politiques qui lui sont confiées, tout en renforçant le lien entre théorie et pratique. Des progrès ont notamment été enregistrés dans la transformation numérique, la réforme administrative, la coopération internationale, la gouvernance et l’édification du Parti. Son personnel enseignant et scientifique s’est également adapté aux nouvelles exigences de développement.

Tô Lâm a salué les efforts et contributions de l’académie, du Conseil théorique central, des instituts qui lui sont rattachés et du réseau national des écoles politiques. Il a toutefois appelé à évaluer objectivement les résultats obtenus et les limites, afin de mieux définir la position, la mission et les orientations de développement de l’Académie pour la nouvelle période.

Il a souligné que l’académie devait pleinement assumer son rôle d’école centrale du Parti et de centre national de formation des cadres dirigeants et gestionnaires, ainsi que renforcer ses recherches dans les domaines de la théorie politique, du leadership, de la gestion administrative et publique et de la gouvernance publique.

L’académie doit renforcer considérablement ses capacités de recherche, de prospective et de conseil stratégique, mener de manière proactive des études sur les grandes questions, détecter les nouvelles tendances et identifier rapidement les problèmes inédits ainsi que les évolutions susceptibles d’affecter le pays. Elle doit fournir en temps utile des arguments scientifiques, théoriques et pratiques fiables pour l’élaboration et le perfectionnement des orientations du Parti, ainsi que des politiques et des lois de l’État.

Photo : VNA/CVN

L’académie doit contribuer à former un corps de cadres dotés d’une solide fermeté politique, d’une pensée théorique et stratégique, ainsi que de capacités de leadership, de gouvernance et de mise en œuvre ; capables de traduire les orientations du Parti en résultats concrets ; de défendre les fondements idéologiques du Parti ; et de lutter de manière proactive et résolue contre les arguments erronés et hostiles.

Tô Lâm a préconisé de passer de "connaître la théorie" à "bien la comprendre, y croire, l’appliquer de manière créative et agir de façon responsable", en faisant de la théorie le fondement, de la fermeté politique le cœur, de la capacité d’action une exigence directe et de l’éthique et de l’intégrité des normes essentielles.

Il a également appelé à développer un modèle dans lequel enseignants et apprenants co-construisent les connaissances. L’apprentissage tout au long de la vie doit devenir une discipline de l’organisation et une habitude pour les cadres, afin de remédier au décalage entre l’apprentissage et la pratique.

Le dirigeant vietnamien a insisté sur la nécessité de faire de l’académie un modèle en matière de discipline, d’intégrité académique, d’éthique du service public, de responsabilité et d’utilisation des ressources publiques, tout en luttant contre le formalisme et la fraude académique.

Il a par ailleurs demandé de créer des avancées dans les domaines des données, de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle (IA) et de la gouvernance. La transformation numérique doit permettre de repenser la recherche, la formation et la gestion autour d’une architecture de données unifiée.

Enfin, Tô Lâm a demandé à l’Académie national de politique Hô Chi Minh de finaliser son programme d’action à l’horizon 2030 et ses plans annuels, en définissant clairement les tâches, les responsables et les responsabilités. Selon lui, prendre soin de l’académie revient à renforcer la capacité de réflexion, de leadership et la qualité des cadres du Parti, au service du pays et du peuple.

VNA/CVN