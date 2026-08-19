Le 81e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale célébré en Thaïlande

Dans la soirée du 18 août, à Bangkok, l’ambassade du Vietnam en Thaïlande a organisé une réception pour célébrer le 81 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, ainsi que le 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

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La cérémonie a réuni près d'un millier d'invités, parmi lesquels des hauts responsables de l'Assemblée nationale et du gouvernement de la Thaïlande, des membres du corps diplomatique, des représentants d’organisations internationales, ainsi que de nombreux partenaires et membres de la communauté vietnamienne résidant en Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a souligné que le 81e anniversaire de la Fête nationale marquait une année charnière pour le Vietnam, le pays ayant organisé avec succès le 14e Congrès national du Parti. Ce congrès a permis d'élire une nouvelle direction et de définir des orientations inédites pour le développement national durant les décennies à venir. Le 14e Congrès a également mis l'accent sur l'objectif de promouvoir les relations extérieures du Vietnam dans une ère nouvelle, en adéquation avec la stature et la position historique et culturelle du pays, tout en affirmant la volonté de collaborer avec tous les partenaires internationaux pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde.

Concernant les relations bilatérales, l’ambassadeur Pham Viet Hung a souligné que les 50 dernières années avaient été marquées par le développement le plus dynamique des relations entre le Vietnam et la Thaïlande, portant leur partenariat à un niveau de prospérité sans précédent. Les deux pays partagent une compréhension mutuelle et une confiance stratégique profondes, illustrées par les échanges réguliers de délégations de haut niveau. Il s’est dit fermement convaincu que le Vietnam et la Thaïlande resteraient toujours des amis fidèles, de bons voisins et des partenaires fiables l’un pour l’autre.

Représentant le gouvernement royal de Thaïlande, le vice-ministre des Affaires étrangères Vijavat Isarabhakdi a prononcé un discours dans lequel il a mis en avant les progrès réalisés au cours des 50 années de relations entre le Vietnam et la Thaïlande, le partenariat stratégique global ainsi que les perspectives de coopération future. Il a souligné que les relations entre les deux pays ne se limitaient plus aux liens entre leurs gouvernements, mais se reflétaient de plus en plus dans les échanges entre leurs peuples, notamment à travers les activités économiques, les voyages et les liens d’amitié. Il a salué la participation active du secteur privé aux récents forums d’affaires organisés à l’occasion des visites de haut niveau, qui témoigne de son intérêt pour de nouvelles opportunités de commerce et d’investissement. Pour les 50 prochaines années, les deux pays devraient, selon lui, poursuivre cette dynamique afin de rapprocher davantage leurs peuples et leurs économies et de multiplier les opportunités de coopération.

La célébration s'est déroulée dans une atmosphère culturelle riche, marquée par des performances artistiques, une présentation de la gastronomie royale de Hué, ainsi que les expositions photographique "Itinéraire du Partenariat" et picturale "Couleurs de l'Amitié". Ces activités ont permis aux invités de découvrir la richesse du patrimoine vietnamien et de mettre en valeur les liens culturels et l’amitié entre les peuples vietnamien et thaïlandais.

VNA/CVN