L’ERIA prêt à contribuer aux discussions de l’APEC 2027 au Vietnam

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, a reçu le 20 août à Hanoï, Tetsuya Watanabe, président de l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est (ERIA), en visite au Vietnam du 19 au 21 août.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre a souligné que le partenariat stratégique global Vietnam - Japon se développait de manière de plus en plus concrète et efficace, sur fond de forte confiance politique. Le Japon demeure l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam. Outre les domaines traditionnels, les deux pays élargissent leur coopération aux sciences et technologies, à l’intelligence artificielle (IA), aux semi-conducteurs, à la transformation numérique et verte, ainsi qu’à la sécurité énergétique et économique.

Saluant les contributions de l’ERIA à l’intégration économique de l’ASEAN et de l’Asie de l’Est, Ngô Lê Van a apprécié sa coopération active avec le Vietnam, notamment à travers ses recommandations politiques et sa participation à l’organisation du Forum sur l’avenir de l’ASEAN. Les études de l’institut sur les modèles de croissance, les politiques industrielles, l’innovation, les transitions numérique et verte et le développement durable constituent, selon lui, des références précieuses pour le Vietnam et les pays de la région.

Évoquant l’objectif du Vietnam de devenir, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé, le vice-ministre a indiqué que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte constituaient les principaux moteurs du nouveau modèle de croissance, de l’industrialisation et de la modernisation du pays, ainsi que de son objectif de maintenir une croissance à deux chiffres.

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Il a exprimé le souhait que l’ERIA poursuive son accompagnement du Vietnam, notamment par le partage d’expériences et le conseil en matière de politiques publiques, afin d’identifier les défis et d’y apporter des réponses adaptées aux réalités nationales. Il a également espéré que les recherches de l’institut puissent être traduites en plans d’action concrets, contribuant au développement économique des pays de l’ASEAN, dont le Vietnam.

De son côté, le président de l’ERIA a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien à l’ERIA depuis sa création en 2008. Il a salué le succès et la portée des trois éditions du Forum sur l’avenir de l’ASEAN organisées par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, ainsi que la possibilité donnée à l’ERIA de participer et de devenir partenaire de la troisième édition, en juin 2026.

Il a réaffirmé l’importance qu’il accorde à la coopération avec le Vietnam et la volonté de l’institut de mettre à profit son expertise en matière de recherche et de conseil en politiques publiques pour contribuer concrètement aux objectifs de développement du Vietnam, notamment à travers la coopération en ASEAN et dans la région du Mékong dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de la connectivité numérique, de la transition verte et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Enfin, il s’est déclaré prêt à contribuer par des idées et des recommandations aux discussions du Forum de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), que le Vietnam accueillera en 2027.

VNA/CVN