Un peuple uni face aux épreuves naturelles

Lorsque les catastrophes naturelles ont ravagé le Centre en novembre dernier, la solidarité vietnamienne rayonnait. Il existe une chose que les crues ne pourront jamais détruire : la manière dont nous nous entraidons dans les difficultés extrêmes.

>> Quand les actions en ligne aident ou nuisent en temps de crise

>> Hanoï renforce son aide à Gia Lai avec 200 milliards de dôngs supplémentaires

>> Solidarité armée-population : l’empreinte de la "Campagne Quang Trung"

Un homme dévore son repas à la hâte : quelques bols de riz, une assiette de liseron d’eau bouilli et un bol de nuoc mam (saumure de poisson). À côté de lui, sa femme le presse : "Mange vire, les eaux montent vite". Après ce repas frugal, il se précipite vers son canot pour secourir deux enfants de son cousin, bloqués dans une maison menacée d’effondrement. Il ignore encore que, dans un instant, ce même canot chavirera, et que ce sera son dernier repas partagé avec sa femme.

Lors de la vague de pluies et de crues qui a frappé le Centre-Sud du Vietnam entre le 15 et le 21 novembre 2025, la province de Dak Lak a été la plus durement touchée.

Photo : VNA/CVN

Ces nuits de crues ravageuses ont poussé les habitants locaux à prendre des décisions vitales. Les eaux montaient tellement rapidement que les perrons ont été submergés en quelques dizaines de minutes. Les habitants n’ont pas eu suffisamment de temps pour s’évacuer. Pas d’autre choix : ils ont brisé leurs toitures de tuiles pour monter sur le toit. Dans la nuit noire, des hommes, à bord de leurs canots, se sont improvisés secouristes.

À mains nues, ils ont soulevé une à une les tuiles et extirpé des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants des maisons inondées pour les hisser sur les toits. Puis, ils les ont déplacés vers des maisons plus solides ou à plusieurs étages. Une maison de deux étages est devenue l’abri pour près de 60 personnes. Personne ne les a nommés héros. Pourtant, ces hommes ont tout donné dans le sauvetage parce que leur conscience ne leur permettait pas de rester les bras croisés.

Photo : VNA/CVN

En deux jours, Trân Công Thành (51 ans, hameau de Phu Huu), avec sa petite jonque et au milieu des crues torrentielles, a réussi à sauver plus de 40 personnes. "Franchement, à ce moment-là, j’avais peur, car les crues étaient terribles. Parfois, j’avais envie de lâcher les rames. Mais autour de moi, il n’y avait que des enfants et des personnes âgées, criant à l’aide. Il a fallu que je puise dans mes dernières forces pour poursuivre le sauvetage", se souvient M. Thành.

Plusieurs jeunes d’autres provinces n’ont pas hésité à se rendre dans les zones centrales des inondations. Un homme, au visage juvénile, avant de se lancer dans les eaux, a écrit une lettre courte et l’a mise dans sa poche. Voici le contenu de cette lettre : "Je m’appelle Duy, fils de mon père Tèo et de ma mère Thuy. Aujourd’hui, je participe aux activités de secours dans les zones inondées. Si un accident m’arrive, veuillez me ramener à mes parents, s’il vous plaît. Je vous remercie beaucoup." Une recommandation émouvante d’un jeune qui anticipe les éventualités. Pourtant, il a décidé d’avancer pour sauver les personnes bloquées dans les inondations.

Photo : VNA/CVN

À la suite des grandes pertes humaines et matérielles dans le Centre, sur les routes du pays, des convois de camions transportant des marchandises de secours avec des banderoles "Vers nos compatriotes du Centre" se dirigeaient rapidement vers la région sinistrée. Pendant un certain moment, la route nationale a été embouteillée parce qu’il y avait trop de camions de secours. Ces centaines de tonnes de marchandises ont été mobilisées pour les habitants vivant encore dans la faim et le froid à cause des catastrophes naturelles.

Ces jours-là, sur les réseaux sociaux, les images des groupes philanthropiques qui collectaient et préparaient le matériel de secours (vêtements, nourriture, médicaments…) étaient omniprésentes. Ils travaillaient jour et nuit, oubliant toute la fatigue, car ils savaient que les habitants du Centre avaient plus que jamais besoin de ces marchandises. Il suffisait d’un appel sur Facebook pour que des centaines de personnes inconnues se rassemblent pour les cargaisons. Tous les travaux étaient rythmés comme s’ils leur étaient familiers depuis longtemps.

À Quang Ngai, une vieille dame maigre de 73 ans a pédalé jusqu’à un lieu de rassemblement des objets de secours pour offrir un carton de nouilles instantanées. À noter que sa famille figure sur la liste des pauvres de la province. Pourtant, elle a décidé d’utiliser ses modestes économies pour acheter ce carton.

Photo : VNA/CVN

Au milieu des crues, beaucoup de personnes sont devenues des héros silencieux. Ils mènent des activités de secours sans attendre les remerciements. Ceux que les photos ou les caméras ont enregistrés ne représentent qu’une partie modeste de la campagne de solidarité au niveau national. Il y avait d’innombrables repas, des couvertures, des camions au service des zones inondées.

Les inondations peuvent faire s’effondrer des maisons, emporter des voitures, détruire les champs et effacer en quelques heures ce que l’on a mis toute une vie à construire. Elles laissent derrière elles des murs fissurés, des sols et des routes jonchées de boue. Mais il y a une chose qu’elles ne peuvent pas atteindre : la manière dont les Vietnamiens se soutiennent les uns les autres dans des circonstances difficiles.

La solidarité est un héritage intangible que plusieurs générations de Vietnamiens se sont transmis silencieusement les unes aux autres. C’est également un profond sentiment de confiance, selon lequel : "Peu importe ce qui se passe, nous ne serons jamais seuls à le traverser".

Vân Anh/CVN