Une coopérative à la pointe de l’agriculture moderne

Ces derniers temps, la coopérative Dung Tiên, située dans le quartier de Vân Son, province de Son La (Nord), a attiré l’attention des experts grâce à son utilisation réussie des technologies modernes, notamment dans la culture de légumes bio hors saison.

Selon son directeur, Kim Van Dung, l’objectif principal de la coopérative Dung Tiên est de produire des légumes tout au long de l’année, avec des rendements supérieurs à ceux des cultures saisonnières traditionnelles. “Nous comptons une vingtaine de familles membres, disposant d’environ 4 ha de vergers et de 10 ha de cultures hors saison. Nos principaux produits sont le chou, la tomate et la courgette. Dès le départ, nous avons choisi la culture hors saison afin d’améliorer notre rentabilité”, explique-t-il.

Pour atteindre ces objectifs, la coopérative a investi dans des technologies modernes. Environ 1.000 m² sont aujourd’hui consacrés à la culture de tomates hors saison, avec des structures de protection adaptées. “Les plants, récemment repiqués, commencent généralement à produire des fruits après deux mois et demi à trois mois”, précise M. Dung.

Le climat souvent brumeux de Vân Son peut nuire à la qualité et au rendement des cultures en plein champ. Pour y remédier, plusieurs membres de la coopérative ont investi dans des systèmes de couverture intégrale des parcelles. Bien que l’investissement initial soit conséquent, le retour sur investissement est atteint en une année seulement.

Au delà de la production de légumes, la coopérative Dung Tiên joue également un rôle clé dans la fourniture de plants aux agriculteurs locaux. Grâce à l’adoption de techniques modernes, le revenu moyen par hectare a fortement progressé, atteignant entre 300 et 400 millions de dôngs par an.

Récemment, la coopérative a élargi ses activités en s’associant à la coopérative Ta Vung, dans la province de Bac Ninh (Nord), pour développer la culture de légumes biologiques. Ce partenariat vise à approvisionner à la fois le marché intérieur et les marchés d’exportation, tout en assurant des résultats économiques durables.

Les champs de plus de 20 ha situés à Dông Sang, consacrés à la culture du chou, du brocoli et du chou chinois, s’inscrivent dans ce cadre coopératif. Ces cultures, conduites selon les principes de l’agriculture biologique, sans pesticides ni engrais chimiques, atteignent un rendement moyen de 30 tonnes par hectare, répondant aux normes de qualité exigées pour l’exportation et la consommation locale.

Selon Van Vung, directeur de la coopérative Ta Vung, “le climat de Dông Sang est particulièrement favorable à la culture de légumes biologiques. Chaque année, nous exportons en moyenne entre 2.000 et 3.000 tonnes de choux, ainsi que 100 à 150 tonnes de brocolis”.

Ce partenariat a permis non seulement de stabiliser les débouchés commerciaux, mais aussi d’améliorer la qualité et la quantité des récoltes, assurant ainsi un revenu stable aux agriculteurs. Le respect strict des normes de l’agriculture biologique - sans produits chimiques, pesticides ni stimulateurs de croissance - repose sur une sélection rigoureuse des semences, une préparation soignée des sols et l’utilisation d’engrais organiques, ainsi que sur des méthodes naturelles de lutte contre les nuisibles.

Les légumes récoltés sont ensuite stockés dans les entrepôts frigorifiques de la coopérative Ta Vung, à Bac Ninh, où ils sont triés, conditionnés et conservés avant expédition. Ce processus garantit des produits sains, traçables et exempts de résidus chimiques.

La coopération entre Dung Tiên et Ta Vung bénéficie non seulement aux producteurs, mais aussi aux communautés locales. Hà Thi Ngam, habitante de Dông Sang, souligne que “la culture de légumes biologiques est bien plus rentable que celle du maïs ou du riz, et offre un marché stable”.

Grâce à cette synergie entre entreprises, coopératives et agriculteurs, la production de légumes biologiques à grande échelle se développe progressivement dans la province de Son La. Ce modèle contribue à renforcer la sécurité alimentaire, à protéger la santé des consommateurs et à promouvoir un développement agricole durable et inclusif.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN