Quand l’OCOP transforme la Foire du Printemps 2026 en vitrine de l’innovation

Bien plus qu'un simple rendez-vous commercial, la première Foire du Printemps 2026 s'impose comme un véritable tableau vivant de l'agriculture vietnamienne en pleine mutation. Au cœur de cette effervescence, les produits certifiés OCOP (À chaque commune son produit) ne sont plus de simples marchandises : ils deviennent les ambassadeurs d'un récit national mêlant identité culturelle, subsistance des populations et prouesses technologiques.

Photo : VNA/CVN

La Foire du Printemps 2026, tenue du 2 au 13 février à Hanoï, s'est ouverte sous le signe du renouveau. Dans les allées bondées, l'œil est immédiatement attiré par les stands aux couleurs des provinces, où chaque produit semble porter en lui l'âme d'un district ou d'un village. Cette année, l'accent est mis sur la valorisation des ressources locales grâce au programme OCOP. Comme le souligne l'esprit de l'événement, ces produits sont le fruit d'un effort acharné pour "élever les valeurs locales" à travers l'application des sciences et des technologies.

Parmi les exposants, une figure se détache : celle de Lê Manh Quy, directeur de la société Quy Hoa. Son produit, le thé aux fleurs jaunes de Quang Ninh, est devenu le symbole de ce que le label OCOP 5 étoiles représente de mieux : l'excellence, la persévérance et le respect de la terre.

Photo : VNA/CVN

Pour comprendre le succès du thé aux fleurs jaunes Quy Hoa à la Foire du Printemps 2026, il faut plonger dans les racines mêmes de ce projet. Lê Manh Quy n'est pas un enfant du pays de Quang Ninh. Originaire de Thai Binh (aujourd'hui Hung Yên), c'est par passion qu'il a adopté les montagnes de l'Est. En parcourant la région de Mong Cai, il a découvert un trésor caché que les minorités ethniques locales utilisaient depuis des générations, mais sans en percevoir le potentiel économique global.

Photo : CTV/CVN

"Les habitants des minorités ethniques possédaient déjà ces camélias à fleurs jaunes qui poussaient naturellement dans les forêts ou sur les plateaux. Cependant, auparavant, la valeur de cet arbre n’était pas reconnue à sa juste mesure", confie M. Quy. Ce constat a été le point de départ d'un combat pour la sauvegarde du patrimoine végétal. Face à l'intérêt des acheteurs étrangers qui considéraient déjà cette plante comme un "trésor national", M. Quy a choisi de convaincre les villageois de ne pas détruire ces arbres pour d'autres cultures.

Cette démarche de "préservation méthodique" a transformé la relation entre l'entreprise et les producteurs. Il ne s'agit plus d'un simple rapport de force marchand, mais d'une "alliance durable". "Lorsque les habitants m’ont vu investir sérieusement, ils ont eu confiance", explique-t-il avec émotion. Aujourd'hui, chaque boîte de thé présentée à la foire raconte cette "histoire de sincérité et de simplicité" propre aux gens de Quang Ninh, une histoire où le développement économique s'écrit main dans la main avec les communautés locales.

Si l'aspect humain est le cœur du thé Quy Hoa, la technologie en est l'armure. Le passage au statut de produit OCOP 5 étoiles n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un virage technologique amorcé dès 2013, lorsque M. Quy a commencé à structurer ses fermes et à investir dans des machines de pointe.

Photo : CTV/CVN

Le différenciateur majeur de ce produit d'exception réside dans une technique sophistiquée : la lyophilisation. "Grâce à cela, les fleurs de thé conservent leur forme, leur couleur et leurs nutriments d'origine", précise le directeur. Dans un marché de plus en plus exigeant, cette maîtrise technique permet de justifier la valeur ajoutée du produit. Bien que ce procédé demande "un capital d'investissement important et un temps de développement long", il est le passage obligé pour transformer un produit de terroir en une marque de luxe capable de séduire les consommateurs de la capitale et, à terme, les marchés internationaux.

Pour M. Quy, la Foire du Printemps 2026 est le "terrain de jeu" idéal pour tester cette stratégie. Ayant déjà participé à la Foire de l'Automne 2025 et à d'autres événements majeurs comme l'A80 (événement pour la 80e Fête nationale du Vietnam), il place des attentes très hautes dans cette édition : "L’attente ici n’est pas seulement de savoir combien de produits seront vendus, mais plus important encore, c’est le niveau de reconnaissance de la marque, la confiance des consommateurs et la capacité à étendre le marché".

Photo : VNA/CVN

Saluant l'impulsion donnée par le gouvernement et le ministère de l'Industrie et du Commerce, Lê Manh Quy propose que ces foires saisonnières doivent devenir des rendez-vous réguliers. "Si les foires sont organisées de manière régulière et avec une orientation claire, les entreprises seront plus audacieuses dans leurs investissements, amélioreront la qualité de leurs produits et s’engageront durablement sur la voie du développement agricole durable", plaide-t-il. En faisant du thé aux fleurs jaunes un "moteur" pour rapprocher le produit du consommateur, M. Quy et ses pairs prouvent que l'agriculture vietnamienne de 2026 a définitivement franchi un cap : celui de l'excellence certifiée.

Hông Anh/CVN