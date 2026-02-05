Université Vietnam - Allemagne, pivot de l’économie de l’hydrogène vert

À Hô Chi Minh-Ville, l’Université Vietnam - Allemagne renforce la coopération scientifique pour accélérer l’innovation dans l’hydrogène vert au Vietnam. Elle devient un acteur clé de la transition énergétique et du développement durable.

Le 4 février à Hô Chi Minh-Ville, une délégation de haut niveau conduite par Thorsten Schäfer-Gümbel, président de l’Organisation de coopération internationale allemande (GIZ), s’est rendue à l’Université Vietnam - Allemagne pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du développement durable, de la transition énergétique et de l’économie de l’hydrogène vert.

Les visiteurs ont été conduits à travers les laboratoires de pointe dédiés à l’automatisation et aux technologies de l’eau de l’université. Ils ont également dialogué avec les responsables de l’établissement, des étudiants et des représentants de la communauté entrepreneuriale.

Le point d’orgue de la visite a été la présentation du Centre de l’hydrogène vert au Vietnam (Green Hydrogen Hub Vietnam), inauguré en octobre 2025 sur le campus de l’Université Vietnam - Allemagne. Ce centre, réalisé sous forme de partenariat public-privé dans le cadre du programme international H2Uppp - Promotion du marché international de l'hydrogène, est soutenu par le ministère allemand de l’Économie et de l’Énergie.

Selon le Professeur René Thiele, recteur de l’Université Vietnam - Allemagne, le développement durable constitue l’une des valeurs fondamentales de l’établissement, intégrée de manière transversale dans l’enseignement, la recherche et le fonctionnement quotidien. Avec sa mission de formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines de l’énergie et du développement vert, l’université est identifiée comme un partenaire académique majeur dans la coopération scientifique, technologique et d’innovation entre le Vietnam et l’Allemagne.

Le Green Hydrogen Hub Vietnam vise à impulser l’économie de l’hydrogène vert à travers trois axes principaux : la connexion entre entreprises et le transfert de technologies, la formation et le renforcement des compétences, ainsi que la démonstration et l’expérimentation de technologies avancées dans le domaine de l’hydrogène. Cette structure est conçue pour devenir un élément central d’un écosystème national de l’hydrogène, contribuant à la transformation énergétique durable du pays.

Lors de son allocution, Thorsten Schäfer-Gümbel a salué l’engagement des partenaires vietnamiens dans la voie du développement énergétique durable. Il a souligné que ''la coopération de longue date entre le Vietnam et l’Allemagne se renforce, avec la transition énergétique et l’hydrogène vert au centre des priorités conjointes pour relever les défis climatiques mondiaux et réduire les émissions de carbone''.

Pour une économie vietnamienne en pleine croissance, l’hydrogène vert représente une opportunité de concilier croissance économique et responsabilité environnementale. Le GIZ entend promouvoir une collaboration internationale cohérente dans ce domaine, mobilisant politiques publiques, technologies, financements et innovation autour de projets concrets et viables.

Les responsables allemands estiment que le Green Hydrogen Hub Vietnam peut jouer un rôle de catalyseur pour connecter les parties prenantes, identifier des domaines d’application prioritaires et soutenir la naissance de projets futurs dans le secteur de l’hydrogène vert. Bien que les résultats ne soient pas immédiats, ce centre vise à devenir un espace d’apprentissage, de coopération et d’innovation, contribuant progressivement à l’extension de solutions énergétiques durables.

Dans cette optique, le GIZ se concentre également sur l’élaboration de conditions favorables et de cadres politiques pour le développement de l’hydrogène vert, notamment la planification stratégique, le développement des compétences et la création de la confiance chez les autorités publiques et les investisseurs privés.

