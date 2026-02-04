Foire du Printemps 2026

Les produits agricoles bio séduisent de nombreux visiteurs

La Foire du Printemps 2026, ouverte le 2 février, est devenue le pôle d’attraction des achats pour les habitants de Hanoï à l’occasion de l’approche du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) du Cheval.

>> Foire du Printemps 2026 : plus de 1.000 milliards de dôngs attendus

>> Vitalité économique confirmée avec plus de 32.000 visiteurs en deux jours d'ouverture

>> Renforcer la compétitivité des exportations vietnamiennes

>> La Foire du Printemps 2026 booste l’agroalimentaire

Photos : Nam Giang/CVN

À cette occasion, les collectivités locales et les entreprises ont apporté à la foire une grande variété de spécialités régionales, répondant ainsi aux besoins d’achats de Têt des habitants de la capitale. Fait marquant : de nombreuses coopératives ont réalisé un chiffre d’affaires satisfaisant dès la première journée. Beaucoup de visiteurs confient qu’une seule visite à la foire leur a suffi pour faire toutes leurs emplettes pour les fêtes du Têt.

Au stand de la coopérative d’agriculture verte de Lục Ngạn (province de Bắc Giang), l’ambiance d’achat est particulièrement animée. Nguyên Văn Biên, représentant de la coopérative, indique que celle-ci présente des produits emblématiques tels que des pommes, des oranges, des mandarines, des goyaves, des mangues séchées, du nem bùi ainsi que des bánh chưng (gâteau de riz gluant)…

"Le point fort de nos produits est qu’ils sont fabriqués selon des méthodes sûres, conformes aux normes VietGAP, garantissant leur qualité. Les consommateurs peuvent ainsi les acheter en toute confiance, sans craindre de résidus de pesticides", souligne M. Biên.

Afin d’attirer les acheteurs, les produits de la coopérative sont proposés à des prix promotionnels par rapport à la normale, ce qui a suscité un accueil très favorable de la part des clients.

Photos : VNA/CVN

Dès les deux premiers jours de la foire, le chiffre d’affaires du stand a dépassé plusieurs dizaines de millions de dôngs. M. Biên se dit optimiste : si la fréquentation continue d’augmenter dans les jours à venir, le chiffre d’affaires total de l’événement pourrait être encore plus élevé, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour rapprocher les produits agricoles sûrs des consommateurs de la capitale.

De même, la coopérative Tân Việt Á (province de Cao Bằng) a enregistré une fréquentation stable dès l’ouverture de la foire. Elle met l’accent sur des produits secs pratiques pour les plats du Têt, tels que les vermicelles de canna rouge, les pousses de bambou séchées, les champignons noirs et les shiitakés.

Photo : VNA/CVN

Le produit phare reste le vermicelle de canna Tân Viêt Á, fabriqué à partir de 100% de canna comestible pur cultivé à Cao Bằng. Selon Đào Thị Thùy Linh, représentante de la coopérative, les ventes des deux premiers jours ont été satisfaisantes. Elle prévoit une affluence encore plus importante dans les jours à venir, en particulier à l’approche du Têt.

Autre point fort de l’édition de cette année : la présence de thés haut de gamme proposés par la société Thái Minh Import-Export (province de Thái Nguyên). L’entreprise présente des thés verts emblématiques de Thái Nguyên, des coffrets cadeaux pour le Têt ainsi qu’une variété de thés floraux, répondant aux besoins de cadeaux et de consommation en cette fin d’année.

D’après Trân Thi Phuong Thao, directrice de l’entreprise, les thés verts de Thái Minh couvrent une large gamme de segments, du grand public au haut de gamme. Les produits d’entrée de gamme, destinés à la consommation quotidienne, sont proposés à des prix allant d’environ 300 000 à 600 000 dôngs le kilo. Les variétés plus haut de gamme, comme le thé đinh, atteignent environ 5 millions de dôngs le kilo, tandis que le thé au lotus, infusé artisanalement - le produit le plus prestigieux de l’entreprise - peut atteindre jusqu’à 7,5 millions de dôngs le kilo.

Lộc Thị Hạnh, venue d’une coopérative de Bắc Ninh, partage : "C’est une grande opportunité pour faire connaître les lạp xưởng, les viandes fumées et les pâtisseries traditionnelles des régions montagneuses auprès du marché de la capitale. Nous espérons un véritable boom de la demande dans les jours précédant le Têt".

Photos : VNA/CVN

L’attrait de la Foire tient tout à la qualité et à la transparence des produits. "J’ai une grande confiance, car les produits ici ont une origine clairement identifiée, et beaucoup répondent aux normes OCOP. Les prix sont raisonnables : un seul tour du salon m’a suffi pour acheter tout ce dont j’ai besoin pour le Têt", indique Nguyên Thị Hoàn, domiciliée dans le quartier de Long Biên à Hanoï.

Grâce à une organisation rigoureuse, à la diversité des stands et à des procédures de contrôle de qualité strictes, la Foire de printemps 2026 permet non seulement aux coopératives et aux entreprises locales d’élargir leurs débouchés, mais offre aussi aux habitants de la capitale un espace de shopping sûr et pratique à l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval.

Lam Nguyên/CVN